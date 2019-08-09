دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

أوضحت دراسة حديثة نشرها المعهد الوطني البريطاني لعلوم الصحة البيئية، أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يعمل على ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويمكن الاستعاضة عنها بلحوم الدجاج.

وحلل الباحثون وجبات 42012 امرأة على مدى 7 سنوات، وتم تشخيص إصابة 1536 امرأة بسرطان الثدي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النساء اللواتي تناولن كمية أكبر من اللحوم الحمراء، كان لديهن خطرا أعلى بنسبة 23% للإصابة بسرطان الثدي، من النساء اللواتي تناولن كمية أقل من هذه اللحوم.

وفي المقابل، فإن النساء اللواتي تناولن كمية أكبر من الدواجن، كان خطر الاصابة بسرطان الثدي لديهن أقل بنسبة 15% من النساء اللواتي تناولن كمية أقل من الدواجن.

وأضافت الدراسة: لقد تم تحديد اللحوم الحمراء كمسرطن محتمل، وهناك أدلة إضافية على أن استهلاك اللحوم الحمراء قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، في حين أن الدواجن كانت مرتبطة بانخفاض هذا الخطر، لكن سبب هذا التأثير لا يزال غير واضح.