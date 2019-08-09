الامارات | تامر حسني وكاظم الساهر خارج «ذا فويس كيدز»

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني وكاظم الساهر خارج «ذا فويس كيدز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه برنامج اكتشاف مواهب الأطفال «ذا فويس كيدز» الذي يذاع على شبكة قنوات «ام بي سي» أزمة حقيقية بعد اعتذار الفنان المصري تامر حسني فجأة عن المشاركة في لجنة التحكيم دون إبداء أي أسباب.

ورفض تامر الإفصاح عن سبب اعتذاره عن الموسم الثالث من البرنامج رغم مشاركته بنجاح في الموسمين السابقين الأول والثاني. واكتفى تامر بكتابه منشور على صفحته بموقع «إنستغرام» قال فيه «لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لفويس كيدز، أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة، هتوحشوني جداً ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب شكراً».

يذكر أن النجم تامر حسني انتهى من تصوير أحداث فيلمه الجديد، «الفلوس»، وسيعرض الفيلم بعد أيام في موسم عيد الأضحى، والفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو.

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وتبحث قنوات «ام بي سي» حالياً عن نجم بديل لتامر حسني رغم صعوبة الاختيار، خصوصاً أن تامر كان الأنسب لهذا البرنامج لتجاوبه الشديد مع الأطفال المشاركين وتميزه بروح الفكاهة التي تضفي على البرنامج طابعاً خاصاً.

خروج تامر حسني من البرنامج ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها «ذا فويس كيدز»، حيث أعلن النجم كاظم الساهر أخيراً أيضاً عن انسحابه من البرنامج دون إبداء أسباب أيضاً.

بعض الأقاويل رددت أن انسحاب كاظم وتامر سببه الأساسي تقليص أجرهما بشكل كبير من قبل القائمين على البرنامج، وهذا التقليص رفضه تماماً تامر وكاظم. ويتردد أن محمد حماقي سيكون عضو لجنة تحكيم مع «ذا فويس كيدز» مع نانسي عجرم، ليكون عضو لجنتي تحكيم هما «ذا فويس» و«ذا فويس كيدز»، وهذا لم يحدث إلا مع نانسي عجرم التي شاركت في لجنة تحكيم أراب آيدول ثم في لجنة ذا فويس كيدز.

كما يتردد أيضاً في سياق متصل أن حسين الجسمي وماجد المهندس مرشحان بقوة كأعضاء لجنة تحكيم لأحد برامج «إم بي سي»، ولم يتم تحديد اسم البرنامج الذي سيشاركان فيه.