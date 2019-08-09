الامارات | أفراح الحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحوسني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم حسن إبراهيم جمعة الحوسني حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة علي حسن الحوسني. حضر الحفل، الذي أقيم بصالة الشهامة للأفراح في أبوظبي، عدد من وجهاء القبائل وأعيان قبيلة الحوسني، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من المدعوين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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