الامارات | احذروا.. تساقط الشعر قد يبدأ في سنّ الـ 15

شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا.. تساقط الشعر قد يبدأ في سنّ الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الصلع عند الرجل بعد فترة البلوغ، فمن عُمر 15 أو 16 عاماً يبدأ الشعر يتساقط، ويكون أشد في بين 17 و34، وكلما بدأ تساقط الشعر في عمر مبكر كان شديداً أكثر، ومن سن 35 إلى 45 يستمر التساقط لكن بشكل أكثر، وفي عمر 45 يصبح بطيئاً جداً. ويقول طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور عماد عيطة، إن هناك أسباباً عدة لتساقط الشعر عند الرجال، منها ما يتعلق بعوامل داخلية وأخرى خارجية، مثل:

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