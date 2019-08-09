الامارات | أفراح الشامسي والقحطاني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد حمد بن قنون الشامسي إلى كريمة محمد أحمد القحطاني. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة في أبوظبي، الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل وأعيان البلاد، وتخللت الحفل فقرات متنوعة من التراث الشعبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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