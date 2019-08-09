الامارات | «دورز» في دبي يوقظ الحواس الخمس

شكرا لقرائتكم خبر عن «دورز» في دبي يوقظ الحواس الخمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد النجاح الكبير الذي حققه «دورز» في مدينتَي كوانزو وشنزن في الصين، أحضر المطعم فنون الطهي للمأكولات المتميزة العالمية إلى مدينة دبي الساحرة.

ويقع في قلب منطقة السيف المتميزة بخور دبي، على مساحة 12 ألف قدم مربعة على الواجهة البحرية، حيث يقدم أسلوب شوي مميزاً، ما سيثير شهيتك ويوقظ حواسك الخمس في كل طبق. وتُقَدّم القائمة الفريدة من قِبَل الشيف، كمال جيلان، التي تحتوي على مجموعة من الأطباق التقليدية مع لمسة عصرية، بما في ذلك اللحوم الممتازة والمأكولات البحرية النضرة والسلطات الطازجة والحلويات الشهية، إضافة إلى المكونات الطازجة والحيوية التي تأخذ زمام المبادرة لنختار لك ما هو الأفضل. وفي «دورز» تقدم الضيافة التي لا تشوبها شائبة، حيث يدعو ضيوفه إلى أن يكونوا في قلب الحدث وسط أجواء مصممة بشكل جميل وأنيق وملكي لا يترك شيئاً للخيال، حيث يشمل أجزاء مختلفة مثل مجلس دورز والميكسولوجي لاب ومنطقة جلوس في الهواء الطلق على الشرفة.