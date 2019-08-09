الامارات | أفراح المهيري والظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد ماجد المهيري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة محمد علي بطي الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة مزيد للأفراح في مدينة العين، عدد من الشخصيات، وكبار المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وفقرات منوعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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