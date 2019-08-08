بعد شائعة زواجها من أحمد عز.. من هى الإعلامية سالي عبدالسلام؟

"أقسم بالله لو اتجوزت هقول، وعد مني يا مصر! ونبدأ الإشاعات الرقيقة".. بهذه الكلمات نفت الإعلامية سالي عبدالسلام، عبر خاصية "استوري" على حسابها على "إنستجرام"، شائعة زواجها من الفنان أحمد عز، التي انتشرت مؤخرا عقب صورة تجمعها بالفنان، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمه "أولاد رزق 2"، والتي شاركت بها متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت سالي بفستان أبيض متوسط الطول، والذي تميز بأنه بكتف واحد، ومزود بخطوط سوداء، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال وقوفها بالقرب من "عز"، أحد أبطال "أولاد رزق 2"، الذي ارتدى قميصا فاتح اللون وبنطلون جينز.

وعلقت الإعلامية على المادة المصورة، قائلة: "مع أحمد عز، بطل أولاد رزق من العرض الخاص.. مبروك أحمد.. مبروك كل صناع الفيلم، يجنن"، لتنهال عشرات التعليقات المتسائلة عن ارتباطهما، أبرزها: "انتم اتخطبتوا"، و"لايقين على بعض"، و"الفيلم اللي يجنن ولا عز".

ورصد "هن" أبرز 10 معلومات عن الإعلامية، نعرضها خلال النقاط التالية:-

1- اسمها بالكامل سالي محمد عبد السلام عبدالعزيز.

2- ولدت في أكتوبر 1985، وهي من مواليد برج العقرب.

3- حصلت على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من أكاديمية السادات، وفقا لسيرتها الذاتية المرفقة في موقع "راديو 9090".

4- بدأت العمل في المجال الإعلامي، من خلال تقديمها برنامج "خلي بكرة أحلى" في محطة "ميجا إف إم"، ثم انتقلت إلى راديو "9090" لتقديم برنامج "طلقة على الطريق"، وبعدها قدمت برنامج "المتوحشة" على شاشة النهار.

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5- حصلت على جائزة أفضل مذيعة فى مسابقة دير جيست، في 2012 و2015.

6- أكثر حكمة تؤمن بها "ابدأ من حيث انتهى الآخرون".

7- تعرضت للهجوم، بعد نشر صورة لها، مرتدية الحجاب، خلال أدائها مناسك العمرة، وهوجمت لارتداء "ملابس جريئة" أثناء ظهورها في البرامج التلفزيونية، لترد عبر حسابها بـ"انستجرام" قائلة: "آخر صورة بالحجاب لحد ما ربنا يكتبهولي وابقى مستعدة بإذن الله، محدش هيتحاسب بدالي ودي حياتي أنا، ادعولي بدل ما تقولوا كلام ملوش أي لازمة".

8- نشرت بوست عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، تتحدث فيه عن إيمانها بالحسد، الذي تسبب في تساقط شعرها، وإصابتها بـ"الثعلبة".

9- قالت في تصريحات إعلامية، إن القراءة والسفر وممارسة الرياضة باستمرار، من أهم هوايتها.

10- قالت في تصريحات صحفية، إن والدتها هي السبب وراء خسارتها ما يزيد على 40 كليو جراما من وزنها، وكانت والدتها تصاب بالحزن حين تراها تعاني من السمنة، موضحة أنها اتبعت نظام غذائي منذ أن كانت في عمر الـ18 من عمرها.