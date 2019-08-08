بالصور .. تعرف على أسعار "الشوايات" استعدادا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تستعد الأسر المصرية لقضاء إجازة عيد الأضحى مع الأقارب والأهل، وتحرص الكثير من هذه الأسر على تناول لحوم العيد، وبخاصة المشويات منها الكباب والكفتة والطرب والكبدة.

وفي السطور التالية نقدم لكم من خلال جولة لمصراوي أسعار أبرز أنواع الشويات ومحتوياتها، بحسب محمد عبده، أحد التجار في منطقة السيدة عائشة، الذي يقول إنه يوجد بعض الملاحظات عند شراء أدوات الشوي يجب أخذها في الاعتبار عند الشراء؛ ومنها:

- التأكد من خامات الأسياخ سواء "نيكل أم حديد" لأن الحديد يصدأ ويسبب أمراض.

- تأكد من محتويات وتماسك الشواية

- قم بشراء فحم الدرجة الأولى لأن باقي الدراجات سوف تلاحظ فيها صعوبة في الإشعال.

أما بالنسبة للأسعار:

- الشواية الصاج الفضية والذهبية الكبيرة ويبدأ سعرها من 50 إلى 40 جنيها.

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- الشواية الصاج الفضية والذهبية الصغيرة ويبدأ سعرها من 25 إلى 40 جنيها.

- الشواية ذات قاعدة حجم 70سم في 35 سم من الخامة الصاج والنحاس يتراوح سعرها بين 150 إلى 450 جنيها.

- الشواية الدائرية ويتراوح سعرها من100 إلى 200 جنيه.

- السيخ الواحد من الخامة النيكل يتراوح سعره من 8 إلي 10 جنيه.

- الهواية الريش يبلغ سعرها 30 جنيها.

- سعر الفحم للكيلو الواحد فرز أول 15 جنيها، للفرز الثاني 10 جنيهات.

بينما الشوايات الكهربائية تبدأ أسعارها من 250 جنيها إلى 750 جنيها على حسب قدرة التشغيل والشاشة الخاصة بها.