"مدة الزيارة نصف ساعة".. تعرف على إتيكيت زيارة العيد وإعطاء العيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تكثر الزيارات والمعايدات في عيد الأضحى، إذ يحرص معظم الأشخاص على زيارة عائلته وأصدقائه، والاستمتاع بأجواء العيد الرائعة، لذلك تستعرض لكم خبيرة الإتيكيت، دينا على، نصائح وقواعد أساسية عليك إتباعها أثناء الزيارات وتقديم المعايدات.

-يفضل اختيار وسيلة المعايدة المناسبة، فالأقارب من الدرجة الأولي يجب أن تهنئيهم بالمكالمات التليفونية أو الذهاب لزيارتهم، أما العلاقات السطحية وزملاء العمل فمن الممكن إرسال رسائل نصية.

-لا يفضل الذهاب للزيارات في صباح اليوم الأول للعيد، لأن بعض الأشخاص قد يكونوا منشغلين في الذبائح وتوزيع اللحوم.

--من الضروري الاتصال قبل الإقدام على الزيارة، لأخذ موعد مسبق، وعدم الزيارة بشكل مفاجئ فقد يكون مشغولاً، أو مرتبطاً بمواعيد والتزامات أخرى.

-على الأصغر سنّاً أن يقوم بمبادرة المعايدة تجاه الأكبر منه.

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-عند الذهاب لزيارة أحدهم في العيد يجب شراء هدية مناسبة لأصحاب المنزل

-إذا كان في منزل المضيف أطفال لابد من إعطائهم العيدية، أو تحضير مجموعة من الحلوى والألعاب لهم.

-على المضيف أن يكون جاهز قبل الموعد المحدد بنصف ساعة وعلى الضيف أن يأتي قبل الموعد 10 دقائق.

-يفضل شراء حلوى أو شكولاتة أثناء الزيارات، وعلى الضيوف تقديم مجموعة من الحلوى والسناكس بجانب الشاي والعصائر.

-عند تقديم العيدية يفضل أن تكون النقود جديدة ووضعها في ظرف، أما عند معادية الأطفال فيمكنك تقديمها لهم بدون ظرف.

-من إتيكيت المعايدة في الأعياد أن تكون مدة الزيارة قصيرة، مع الحرص على تجنب الحديث في الأشياء السلبية.