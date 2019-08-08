ديانا حداد أسرار الرشاقة والشباب في إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 10:36 مساءً - ديانا حداد من أكثر النجمات العربيات شهرةً وقد أسست لهذه الشهرة منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمرت بها حتى الآن، وعلى عكس الكثيرات من النجمات، فإنّ ديانا كلما تقدمت في السن تزداد أناقة ورشاقة وجمالًا، وتُظهر ذلك من خلال اطلالاتها والأزياء التي تختارها في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال على حد سواء، وقد جمعنا اليوم بالصور مجموعة من أجمل هذه الاطلالات التي اختارتها مؤخرًا، والتي كشفت من خلالها عن تألقها، شاهديها وأخبرينا رأيكِ بها.



ديانا حداد في اطلالة لافتة باللون الأحمر

ديانا حداد في فستان ماكسي باللون الأحمر



اللون الأحمر مرتبط بالأنوثة والجاذبية بشكل وثيق، ولهذا فإنّ كثيرات من النساء يعتمدنه لإبراز جمالهنّ كما فعلت ديانا حداد في هذه الاطلالة اللافتة، التي استوحتها من حقبة الخمسينيات، واختارت فيها فستان ماكسي أحمر من دون أكمام ومحدد الخصر بحزام قماشي، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.





تنسيق شبابي ذو طابع رياضي اعتمدته ديانا حداد

اطلالة ذات طابع رياضي اختارتها ديانا حداد





الأزياء ذات الطابع الرياضي، إحدى أبرز صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات يعتمدنها بأساليب مختلفة، منهنّ ديانا حداد التي نسقت لوك شبابيًّا عصريًّا عبارة عن بنطلون وتوب باللونين الأسود والأبيض، وقد اختارت معهما حذاء كاحل أسود بكعب عالٍ، ونظارات شمسية ذات تصميم عصري.





فستان سهرة براق تألقت به ديانا حداد

فستان سهرة براق باللون الفضي تألقت به ديانا حداد





فساتين الترتر من الأكثر رواجًا بين أزياء السهرة، حيث إنها توحي بالفخامة والعصرية في آنٍ واحد، وديانا حداد كثيرًا ما تختارها في المناسبات الرسمية، مثل هذه الاطلالة التي تألقت فيها في فستان سهرة براق من الترتر باللون الفضي، بقصة محتشمة أنيقة، وقد اختارت معه أقراطًا ماسية بارزة.





شاهدي بالصور اطلالات ديانا حداد واكتشفي أسرار رشاقتها وأناقتها المميزة.