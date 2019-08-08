سلافة معمار: هذه القطع لا أتخلى عنها في خزانتي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 10:36 مساءً - النجمة السورية سلافة معمار التي تميزت من خلال أدوارها القوية ولفتت الأنظار الى جمالها الصارخ وملامحها الجذابة، حين تطل على السجادة الحمراء لمهرجان أو مناسبة ما أو حتى حين نراها في برنامج معيّن، نلاحظ أنها تتألق في تصاميم أنيقة وناعمة تناسبها وتناسب قوامها، ومؤخرًا نجحت في دخول قائمة النجمات الأكثر أناقة.
في هذا الحوار، تحل سلافة معمار ضيفة على غلاف مجلة "الخليج 365"، لتفتح قلبها حول الكثير من المواضيع، منها ما يتعلق بإطلالاتها والماركات التي تحبها والكثير من الأمور الأخرى...
*ما هو عطركِ المفضل الذي لا يفارقكِ؟
-العطران المفضلان لديّ هما Cartier وVoyage d'Hermes.
*ما هي القطع التي لا تتخلين عنها في خزانتِك؟
-القطعتان اللتان لا تُفقدان من خزانتي، هما الجينز وجاكيت الجلد، وذلك منذ أيام الجامعة.
*ماذا تفعلين بأزيائكِ القديمة أو التي ارتديتها السنة الماضية؟
-القطع التي أحبها أبقى أرتديها إذا كانت بحال جيدة لعام وعامين وثلاثة، وليس لديّ مشكلة في ذلك. وعندما أرى أني في حاجة لملابس، أشتريها مثل كل الناس الطبيعيين. وهناك قطع أحب أن أحتفظ فيها للذكرى، مثل قطعة معينة من مسلسل ما، أو فستان لمناسبة ما.
*أغلى قطعة مجوهرات عندكِ؟
-بشكل عام المجوهرات آخر اهتماماتي.
*ماركة تفضلينها ومصمم أزياء؟
-من المصممين الكبار إيلي صعب وزهير مراد، أحب تصاميمهما كثيرًا وأتابعها، وهناك تعامل بيننا وأنا سعيدة به جدًّا، ومن المصممين الجدد أنطوان القارح الذي قدّم لي قطعة خاصة ببرنامج «فيه أمل» مع أمل عرفة. وكان التعاون جميلًا، وأحببت الفستان كثيرًا وأحبه الناس، وأحب أزياء شانيل وديور، وزاديغ أند فولتير، وإيرو. بالنسبة للثياب اليومية وبشكل عام، أتعاطى بشكل عملي مع الموضة.
*كيف تصفين الستايل الخاص بكِ؟
-أحب النمط العملي جدًّا. ومساءً، أتجه إلى الكلاسيكي الذي يدخله شيء من الموضة.
*ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟
-ألواني المفضلة في الأزياء، هي الأسود والأزرق الملكي، والبنفسجي أو الموف.
*أيّ نجمة تلفتكِ باطلالاتها؟
-نادين نسيب نجيم.
Photographer | Sharbel Bou Mansour
Stylist | Jony Matta
Hair | Michel Zeytoun
Makeup | Colette Iskandar
Location | Paul Gemayze
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