حقائب سفر نسائية ناعمة لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 10:36 مساءً - يعتبر الصيف موسم السفر والرحلات والإكسسوارات المرحة والإطلالة المفعمة بالحياة. ولكن من منا لا تحلم بالحصول على حقائب سفر ناعمة، حيث تستطيع أن تنظّم في داخلها جميع الوثائق والأغراض الأساسية بكل ترتيب وأناقة؟! ولأن المرأة تعدّ من عاشقات الموضة، من الضروري جداً أن تكون حقيبة السفر ليس فقط مريحة وعملية، وإنما أيضاً مواكبة لآخر صيحات موضة صيف 2019 تماماً مثل الأزياء والإكسسوارات.

حقائب سفر موضة صيف 2019



يمكن لحقائب السفر النسائية أن تكون بألوان مختلفة وتصاميم ذات عجلات أو حقائب ظهر، وحتى تحمل باليد؛ ويعود ذلك إلى ذوق المرأة وما يناسب أسلوبها في السفر وراحتها. لذلك، عمدت العديد من العلامات التجارية لموسم صيف 2019 إلى إطلاق مجموعات متنوّعة من حقائب السفر النسائية الناعمة التي تناسب جميع الأذواق، واضعةً بذلك بين أيدي النساء خيارات متنوّعة على الموضة وفائقة العملية في الوقت ذاته.



من هذا المنطلق، نقدّم إليكِ اليوم في «الخليج 365» باقة من تصاميم حقائب السفر النسائية الناعمة لصيف 2019، لكي تعرفي أياً منها تختارين لسفرتك القادمة.



■ حقائب سفر بعجلات نسائية ناعمة لصيف 2019:

حقائب سفر نسائية بعجلات ناعمة لصيف 2019



• حقائب سفر نسائية من تومي Tumi لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية من تومي Tumi



لصيف 2019، سافري معتمدةً آخر صيحات الموضة؛ من خلال حقيبة السفر المميزة هذه من تومي Tumi. تتميّز بمتانتها وتصميمها المفعم بالأنوثة من خلال ألوانها وطبعات الورد وورق الأشجار المنقوشة عليها.



• حقائب سفر نسائية من غوتشي Gucci لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية من غوتشي Gucci



اخترنا لكِ من دار غوتشي Gucci حقيبة سفر فاخرة ذات عجلات Globe-Trotter G. صنعت هذه الحقيبة في إنجلترا باستخدام تقنيات التصنيع والأدوات القديمة، حيث تتميز بطبقة خارجية مغلفة بقنب سويريم وأجزاء من الجلد وحلي معدنية مطلية بالبالاديوم، فضلاً عن يد علوية قابلة للسحب وأربع عجلات لسهولة النقل.

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• حقائب سفر نسائية ناعمة من كراش باغدج CRASH BAGGAGE لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية ناعمة من كراش باغدج CRASH BAGGAGE



لكي تكوني مميّزة خلال سفراتك هذا الصيف، اختاري حقيبة كراش باغدج CRASH BAGGAGE الشفافة والأنيقة. تم تصميمها لعاشقة السفر بأسلوب عصري ومميّز من مادة البولي بروبيلين شديدة التحمل، وهي مزودة بقفل معتمد من TSA لتوفير راحة البال والأشرطة الداخلية المربوطة للحفاظ على الأغراض في مكانها.





• حقائب سفر نسائية ناعمة من أواي AWAY لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية ناعمة من أواي AWAY



تعتبر حقيبة السفر النسائية هذه، الخيار الأول لعاشقات الأسلوب المفعم بالأنوثة والنعومة. تم تصميمها باللون الوردي الباهت من الألومنيوم الخفيف الوزن، والمقاوم مع أربع عجلات للغزل بزاوية 360 درجة.





■ حقائب سفر للظهر نسائية ناعمة لصيف 2019:

حقائب سفر نسائية للظهر لصيف 2019



• حقائب سفر نسائية للظهر من فندي Fendi لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية للظهر من فندي Fendi



اخترنا من دار فندي Fendi حقيبة ظهر Logo Patch الكلاسيكية الأنيقة. تم تصميمها من جلد العجل، وهي تتميز بتصميم داخلي واسع مع سحاب سهل الإغلاق في اتجاهين، وجيب أمامي لإبقاء الأغراض الضرورية قريبة أثناء السفر؛ مثل جواز السفر، ومحفظة النقود.





• حقائب سفر نسائية للظهر من ستيلا ماكارتني Stella McCartney لصيف 2019

حقيبة سفر نسائية للظهر من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



لسفراتك هذا الصيف، انتقينا لكِ حقيبة ظهر Falabella Go Eco من علامة ستيلا ماكارتني Stella McCartney. تعتبر هذه الحقيبة من أساسيات السفرات، بالأخص إذا ما كنتِ من عاشقات المشي والمغامرة. تتميز هذه الحقيبة بلونها الأسود الأنيق وتصميمها العملي الذي يحتوي على جيب خارجي مثبت بسحاب ومقصورة رئيسية، وتفاصيل طباعة الشعار وحمالات كتف من الجاكار.