كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 10:36 مساءً - سارة الودعاني خبيرة تجميل سعودية من مواليد الأحساء، حاصلة على شهادة بكالوريوس في المجال النفسي في جامعة الملك سعود بالرياض، شغوفة بالرسم ولها عدة هوايات في المكياج، لا سيَّما المكياج السينمائي الذي أثارت به الأوساط الاجتماعية وجعلها مختلفة عن بقية المدونات من فتيات في المجتمع العربي.

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عبايات أنيقة ومحتشمة على طريقة سارة الودعاني



ورغم صورها في فن المكياج الغريب والمختلف، فقد حافظت الودعاني على مظهرها المحتشم وأزيائها المحافظة التي تلائم المجتمع السعودي، وارتدت سارة عدة عبايات مميزة في مناسباتها وخروجاتها اليومية، جمعنا لكِ أبرزها اليوم لتُلهمك أفكارًا مميزة وجميلة.

ارتدت الودعاني عباية سوداء مميزة بتصميم فخم وأنيق، حيث زُينت بخطوط فضية مميزة من المنتصف وأكملت ملحقاتها بالإكسسوارات الفضية، وظهرت بعباية باللون العنابي، بدت شبابية وواسعة بجيوب، كما أطلت بعباية مصممة بدقة باللون الأسود، وزُينت من الأكمام والمنتصف والأسفل بطريقة مميزة ولافتة، وتألقت بعباية سوداء بقماش زيتي من المنتصف والأسفل على شكل مثلث بخطوط سوداء، وأخرى سوداء بمطاط من الأكمام، وأكملت إطلالتها بحقيبة سكرية وحذاء رياضي أبيض.



عبايات أنيقة ومحتشمة على طريقة سارة الودعاني



ولإطلالة مختلفة اختارت عباية سوداء بنقشات ذهبية في الأكمام والمنتصف، وتجملت بعباية سوداء بأكمام خضراء بمطاط وقَصَّة مميزة، كما زينتها عباية رمادية سادة بتصميم في الرقبة، وارتدت عباية زهرية تزينها من الأسفل وفي أطراف الأكمام عدة مثلثات سوداء مفرغة وملونة بالأسود بطريقة شبابية مميزة، وظهرت بعباية تجمع بين اللونين العنابي والبني، منقوشة من أحد الأكتاف وبأطراف أكمام واسعة، وأكملت أناقة عباياتها بعباية سوداء بأكمام واسعه منقوشة بالأسود.

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عبايات أنيقة ومحتشمة على طريقة سارة الودعاني



كما تألقت بعباية سوداء مزينة من الجهة اليمنى بزهور فضية كبيرة وربطة خصر، وتزينت بعباية سوداء بقماش رمادي من المنتصف وفي أطراف الأكمام والجانبين وزينتها زهور بيضاء، وارتدت عباية سوداء بفرو أبيض من الأكمام والمنتصف والأكتاف، وظهرت بعباية بنفسجية مزينة باللون الأبيض لإطلالة شبابية أنيقة.

عبايات أنيقة ومحتشمة على طريقة سارة الودعاني

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