إكسسوارات عصرية وراء أناقة العنود بدر هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 10:36 مساءً - تميل الفاشينيستا والمذيعة السعودية، العنود بدر، إلى ستايل الأزياء البوهيمية، ما يجعل الإكسسوارات، سواء حقائب، وأحذية، وأحزمة، وأيضًا مجوهرات، نقطة ارتكاز في اطلالاتها.

اختارت العنود بدر مجموعة من الاكسسوارات الصيفية العصرية التي ذهبت باطلالاتها إلى منطقة جديدة في عالم الموضة، وهو ما يلهمكِ ذكاء اختيار الاكسسوارات المناسبة لكل اطلالة.



1-اكسسوارات الشعر



عادت مرة أخرى الملحقات الخاصة بالشعر، سواء المشابك المزينة بحبات اللؤلؤ أو الأطواق الأمامية التي تذكرنا بنجمات السينما خلال حقبة التسعينيات. من بين اكسسوارات الشعر المختلفة ذهبت العنود بدر إلى أطواق الرأس المبطنة، والتي تعدّ خيارًا رائعًا على الشاطىء، ليس لأناقتها فحسب، بينما هي قطعة وظيفية تحمي الشعر من الهيشان.

إكسسوارات عصرية من وحي العنود بدر



2-الحُلي المصمم من الصدف



من الصيحات الرائجة هذا الموسم أيضًا هي المجوهرات المصممة من الأصداف، والتي ظهرت كسلاسل للرقبة أو أساور، وأيضًا خلخال صيفي أنيق.

ذهبت العنود بدر إلى صيحتين من مجوهرات الصدف، حيث ظهرت بسلسلة من الأصداف البحرية بشكلها الطبيعي، ثم عادت واعتمدت هذه الصيحة من خلال زوج من الأقراط كبيرة الحجم المصممة من أصداف مصبغة بالأحمر.

إكسسوارات عصرية من وحي العنود بدر



3- حقائب القش



مثل كثير من الفاشينيستا والنجمات، يبدو أن العنود بدر وقعت في غرام الحقائب الصيفية المصممة من القش، واللافت أنها اختارت موديلات ملونة ومزودة ببعض التطريز البوهيمي حتى لا تبدو اختياراتها مكررة من العام الماضي.

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إكسسوارات عصرية من وحي العنود بدر



4- الأحذية الصيفية



لم تحصر العنود بدر اختياراتها في الأحذية الصيفية، بينما جاءت اطلالاتها متنوعة وجريئة. انتعلت مجموعة من أحدث صيحات الأحذية مثل حذاء المول بألوان صارخ مثل الفوشيا والبنفسجي العميق. كذلك كان المخمل ضمن خياراتها الشتوية، رغم أنه مرتبط أكثر بالشتاء.

تميل العنود بدر أو "فوزازا" كما تطلق على نفسها من خلال حسابها الشخصي على انستقرام، إلى الأحذية المزودة بكعب عالِ، لذلك ذهبت إلى كعب الـ wedge العريض ليحقق لها الراحة والأنوثة معًا.

إكسسوارات عصرية من وحي العنود بدر



5- نظارات شمسية مميزة



يبدو أنّ العنود بدر تفضل النظارات الشمسية كبيرة الحجم، لا سيّما وأنها تحمي أكبر مساحة حول العين من أشعة الشمس الضارة. اعتمدت مجموعة من النظارات الشمسية بعدسات داكنة وأخرى بعدسات عاكسة للشمس.

إكسسوارات عصرية من وحي العنود بدر

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