أحلام تطلب الطلاق: "بيضربني وخنقني ومشغلني خدامة عند أهله"

"جوزي دايما بيضربني ومرة خنقني بالطرحة لغاية ما نفسي كان هيتقطع وسابني علي آخر لحظة، ودايما كان بيهين فيا قدام أهله، ومشغلني خدامة عندهم"، بهذه الكلمات بدأت "أحلام" تروي لـ"هن"، تفاصيل طلبها الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة بطوخ.

قالت أحلام إنها تزوجت من ابن خالتها "محمد" البالغ من العمر 30 عاما، والذي كان يعمل في ورشة نجارة، وبعد زواجهم مباشرة جعلها تخدم والدته وإخوته البنات، فلم تكن تعامل سوى معاملة الخادمة لهم، "أنا شوفت منه كتير وكان دايما بيهيني ويذلني، وكانت أمه بتخليني أخدمها، ومش بس كده، دي كانت بتبعتني لبناتها المتجوزين أخدمهم وأقضيلهم طلباتهم".

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وأضافت: "أنا استحملت كتير منهم وشوفت أكتر، بس كان لازم أصبر وأستحمل عشان ابني الصغير اللي ربنا رزقني بيه، ده وصل بيا الحال إني كنت براعي ابن اخته مع ابني، وكانت كل طلباتي لازم أطلبها من حماتي، وآخد الإذن منها الأول كأني متجوزاها هي مش هو".

وتابعت: "أنا متجوزاه من 3 سنين شوفت فيهم عذاب محدش شافه، لدرجة إنه حبسني أسبوع في الشقة من غير أكل لولا أخويا كان جايبلي فاكهة عشت عليها أنا وابني الصغير الأسبوع ده، وكان دايما حارمني من أهلي ومبيرضاش يخليني أزورهم مع إني بنت خالته".

وقالت: "أنا مقررتش الطلاق غير لما سرقوني هو وأهله وطردوني من بيتي بالجلابية اللي عليا، فروحت لأهلي ورفعت عليه قضية بالقايمة بتاعتي وقضية طلاق".