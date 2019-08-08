قبل عيد الأضحى.. طرق آمنة لذوبان تجميد اللحوم

خلال عيد الأضحى المبارك، تلجأ العديد من النساء لحفظ اللحوم في الثلاجة أو "الفريزر" أو "ديب فريزر"، لتجميدها، والحفاظ عليها صالحة للاستعمال، لطهيها طوال أيام العيد.

وذكر موقع "دويتشة فيله" الألماني، أن تجميد اللحوم، يساعد على إيقاف نمو الجراثيم بنسبة تتجاوز الـ99%، وإبطاء التفاعلات الكيماوية في اللحوم، ما يجعلها صالحة للاستخدام لما يزيد على 12 شهرا، إلا أن بعض ربات البيوت، تجمد اللحوم بطريقة خاطئة، ما يتسبب في نمو الجراثيم، وجعلها ضارة بالصحة.

وفيما يلي طرق سليمة وآمنة لذوبان اللحوم المجمدة، وفقا لما ذكره الموقع الألماني:-

- يجب وضع اللحم في الثلاجة، عقب إخراجه من "الفريزر" أو "الديب فريزر"، وتركه طوال الليل حتى طهيه، ما يساعد على ذوبان الثلج تدريجيا، ويمنع تكاثر الجراثيم.

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- يجب حفظ اللحوم داخل أكياس محكمة الغلق أو وعاء مزود بغطاء، عند حفظها في الثلاجة، حيث تقدم بعض السيدات على وضع اللحم دون تغليفه، ما يؤدي لخروج كم كبير من الماء منه، تتضمن جراثيم، قد تتسبب في تلوث بقية الأغذية المودعة في الثلاجة.

- لابد من الاحتفاظ بما تبقى من اللحم الذي زال تجميده في الثلاجة وطهيه في أقرب وقت، منعا لانتشار الجراثيم.