"حضن ورسالة رومانسية".. أحدث ظهور لريهام حجاج وزوجها قبل حلقة ياسمين عبدالعزيز على CBC

قبل ساعات من عرض حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "سي بي سي"، شاركت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال وطليق "ياسمين"، محمد حلاوة، عبر خاصية "ستوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وظهر الثنائي بإطلالة "كاجوال" خلال احتضان "حلاوة" لـ"ريهام"، لتعلق الأخيرة باللغة الإنجليزية: "سنظل سويا حتى النهاية".

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ياسمين عبد العزيز تعلق على انفصالها لأول مرة مع منى الشاذلي

وأكد أحمد شلبي، رئيس تحرير برنامج "معكم"، أن أسرة الإعداد حاولت الابتعاد عن الجانب الشخصي في حياة الفنانة، حفاظًا على خصوصيتها، في أول ظهور إعلامي لها منذ 17 عاما، وهو ما استقبلته ياسمين بصدر رحب خاصةً بعد تداول الأخبار في الآونة الأخيرة عن انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، وزواجه من الفنانة ريهام حجاج.

وأضاف شلبي لـ"هن": "قالت مفيش مشكلة، وخليني أعلق على موضوع الانفصال والطلاق، خاصةً إن الانفصال تم بشكل قائم على الاحترام، وهو ما تم ذكره خلال الحلقة، فقالت إن الطلاق الحل الأمثل في حالة تفاقم المشاكل والخلافات بين الزوجين، ولا هي أول ولا آخر سيدة تنفصل".

"حرب باردة" بين "ياسمين" و"ريهام"

في عيد الحب الماضي، اشتعلت "حرب بادرة"، بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، عبر منابر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصل كل منهن رسالة للأخرى، وبدأت "ياسمين" "المناوشات" بنشر عددا من الصور عبارة عن باقة كبيرة من الورد الأحمر، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن "أحبك ياسو" باللغة الإنجليزية، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".

وعلقت ياسمين على الهدية، قائلةً: "بردو لا"، "وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها إلى أن طليقها وزوج "ريهام" رجل الأعمال محمد حلاوة، أرسل لها الورود، فضلا عن إضافة صورة لمقطع من أغنية لأم كلثوم "فات الميعاد": "عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان".

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وبطريقة غير مباشرة، ردت "ريهام"، على ما كتبته "ياسمين"، بمقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة، الذي قال: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

إعلان الزواج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يتم إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى، فيما أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت الرجوع، مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.