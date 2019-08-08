بالصور.. أول ظهور لـ حلا شيحة عقب شائعات زواجها من محمد رمضان

بأزياء "سمارت كاجوال" قاتمة اللون، أطلت الفنانة حلا شيحة، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، في أول ظهور لها عقب شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان.

وارتدت حلا سترة سوداء قصيرة وغير منقوشة، بالإضافة إلى "توب" قاتم اللون، وبنطلون جينز، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال التقاطها صورة "سيلفي".

وعلقت الفنانة على صورتها، قائلة باللغة الإنجليزية: "قلب الشاكر هو مغناطيس للمعجزات والسعادة.. حب نفسك"، مضيفة: "كن جيدا دائما، وحافظ على ردود أفعالك الإيجابية"، وأغلقت التعليقات، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، بما يزيد على 25 ألف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية.

اقرأ أيضا: حلا شيحة تعنّف معجبة.. وكلمة السر "عيال"

Advertisements

شائعة الزواج

خلال الأيام الماضية، لاحقت الفنان محمد رمضان وحلا شيحة شائعات عدة، بشأن استعداده للزواج من الفنانة العائدة من الاعتزال، ومصدر الشائعة هو صفحة شهيرة تنقل أخبار الفنانين باسم "ببارتزي الفنانين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والد حلا شيحة يعلق على شائعة الزواج

استقبل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا نبأ زواج ابنته سرا من الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، بالضحك، مؤكدا عدم صحة ما تردد، واصفا إياه بالخبر الكوميدي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

محمد رمضان يرد بطريقته الخاصة على نبأ زواجه

وعقب ساعات من تداول شائعة زواجه، نشر رمضان مقطعا مصورا، برفقة زوجته، خلال تواجدهما في الولايات المتحدة، عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كان محمد رمضان، هو بوابة حلا الأولى، عقب العودة للتمثيل، بعد غياب دام 17 عاما، من خلال مشاركته مسلسله الأخير "زلزال" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية.

وسافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان "بياف" عن دورهما في مسلسل "زلزال"، وحرصت حلا على مشاركة متابعيها لحظاتها خلال وجودها حينها مع الفنان.