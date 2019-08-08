"شباب امرأة".. قصة مقتل عجوز على يد شاب هددته بفضح علاقتها الجنسية معه

جسد فيلم "شباب امرأة"، أزمة تمر بها بعض السيدات في الاحتياج لرجل في حياتها، دور "شفاعات" جسدته بمهارة الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وشاركها البطولة شكري سرحان في دور "إمام"، ولكن طالما كانت الأفلام تجسد الواقع، حيث تطابق الفيلم في فكره مع جريمة وقعت بمنطقة ديرب نجم في الشرقية، إلا أن العشيق قتل حبيبته التي تكبره بـ35 عاما، في نهاية القصة، لتأمر النيابة اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما اعترف بجريمته.

لم تقتصر الجريمة على قتل العجوز والتي تعمل بائعة خضراوات، فحسب، بل كانت الحفيدة "حبيبة" 3 سنوات، ضحية كذلك، فقد اعتاد إبراهيم البالغ من عمره 30 عاما ويعمل سائق، وهو المتهم أن يقابل عشيقته آمال البالغة من العمر 65 عاما في بيتها عندما يخرج أولادها إلا أن تلك المرة كانت كارثية بالنسبة إلى الثنائي بحسب ما كشفت تحقيقات النيابة.

بداية قصة الحب

كان الشاب يتردد على بيت صديقه، فتعرف على والدته العجوز، ومنذ ما يقرب من 6 أشهر بدأت علاقة عاطفية تجمع المتهم والضحية، لقاءات جنسية عابرة بين إبراهيم وآمال، تستغرق في كل مرة عدة دقائق، يستغلها إبراهيم جيدا، وعندما يكون الجميع في الخارج بحسب اتفاقه مع عشيقته يتسرب قادما إلى بيتها الموجود في شارع القسم بديرب نجم، ويباشرها.

تفاصيل الجريمة

احتدت المناقشة بين المتهم والضحية، بعد لقاء جنسيا جمعهما في شقتها، طالبت خلاله عشيقها الثلاثيني بالزواج العرفي، إلا أن الأخير رفض.

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انفعلت عليه آمال، وهددته بفضح أمر العلاقة الآثمة التي تجمعهما بين أولادها وأصدقائها، كي لا يكون أمامه خيار آخر سوى الزواج منها عرفيا، ولكنه لم يستجب.

عدة دقائق كانت كفيلة بإنهاء حياة آمال، فتصميمها على الزواج جعل إبراهيم يقدم على قتلها، باستخدام "شاكوش".. عدة دقات ووقعت غارقة في دمائها، وجثة الحفيدة "حبيبة" وجدت كذلك على بعد عدة أمتار من جدتها.

وعن سبب قتل حبيبة على يد العشيق، قال في التحقيقات، إنها رأت المناقشة كاملة، واطلعت على تفاصيل قتل المتهم للجدة.

حبس المتهم

كاميرات المراقبة حول البيت، هي ما كشفت عن دخول "إبراهيم"، إلى آمال وحبيبة في نفس توقيت الجريمة تقريبا، فألقت قوات الشرطة القبض عليه، واعترف بالجريمة كاملة، وأمرت النيابة بناء على التحقيقات، حبسه 4 أيام.