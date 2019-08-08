الامارات | معرض فني جماعي تقديرا لعام التسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض فني جماعي تقديرا لعام التسامح والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالا "بعام التسامح" في الإمارات، أعلنت "2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي" عن إقامة معرض فني ضخم على مدار 4 أيام يضم أكثر من 100 عمل فني رائع في منبر واحد خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر 2019. ويقدم كثر من 30 فنانا من خلفيات وجنسيات مختلفة، التحية للأمة مع رسالة مشتركة "تسامح". وسوف يقام المعرض في المتجر، الذي تم تجديده مؤخرا والواقع على شارع الوصل وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور.

وقال آميت ياداف، مدير التسويق بالمتجر: "نحن نؤمن أن الفن يبث الحياة في الأماكن والمساحات ونفخر بإستضافة هذا المعرض الغامر والمبهر للإحتفال بعام التسامح. من خلال الأعمال متعددة الوجوه المقدمة من فنانين مختلفين، محترفين وناشئين، وسوف يحظى المتفرجون بالفرصة لمشاهدة الإمارات من مناظير فريدة. والمعرض سوف يكون مشهدا يخطف الأنفاس مع مجموعة كبيرة من اللوحات، الصور الفوتوغرافية والمنحوتات تلتحم معا بطريقة جميلة لترمز إلى إنسجام الثقافات".

ويحظى المعرض بدعم مركز دبي العالمي للفنون وينظمه فريق التصميم الداخلي في "2 اكس أل للأثاث والديكور المنزلي".

وأكد ياداف: "كل فنان يقدم عدة أعمال حصرية تتراوح أحجهامها بين المتوسطة والكبيرة مع صور رمزية وتجريدية تفوق الأشكال الأخرى. القطع المتنوعة التي ترفع الفن والديكور إلى مستوى آخر، سوف تعرض بطريقة تتماشى مع جماليات المعرض وتتفق تماما مع روح ومزاج تصميمات الديكور الداخلي".