مكياج محجبات على طريقة حليمة عدن

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - استطاعت عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن أن تحدث ضجّة إعلامية كبيرة منذ ظهورها الأول على خشبات العروض. والأمر لا يعود فقط إلى كونها العارضة المحجّبة الأولى التي تسجّل عقوداً مع أهم دور الأزياء العالمية، إنما أيضاً إلى ملامح وجهها الجذابة والتي تدرك جيداً كيف تبرزها بأسلوب رصين ولافت في الوقت نفسه.
إليك ابرز الخطوات التي تعتمدها حليمة عدن عند تطبيق مكياجها للحصول على إطلالة جذابة وناجحة.
تحافظ حليمة على نضارة بشرتها من خلال استخدام الكريمات الخاصة بها بشكل منتظم. كما أنها تمتنع عن استخدام أي مستحضر تجميلي قبل تهيئة بشرتها. لذا هي تستخدم برايمر يزيد من نعومتها. اخترنا لك Make Up For Ever Step 1 Hydrating primer
تختار حليمة تركيبة كريم أساس ناعمة، تغطي شوائب البشرة من دون أن تحدث طبقة سميكة، ما يمنحها مكياجاً طبيعياً ومشرقاً. اخترنا لك Nars Sheer Glow Foundation
لإبراز عينيها السوداوين، تختار حليمة ألواناً داكنة، قد تكون ترابية إنما بدرجات داكنة تزيد نظراتها غموضا. اخترنا لك لوحة ظلال Huda Beauty Rose Hard
في إحدى مقابلاتها الصحافية صرّحت حليمة عدن أنها تعشق علامة Maybelline وما تقدّمه من مستحضرات تجميل ناجحة، لذا هي تستخدم ماسكرا Maybelline The Falsies Volum’ Express Black Drama.
تتمتع حليمة بشفتين مكتنزتين ما يجعلها تميل في معظم الأوقات إلى اختيار أحمر شفاه بألوان النيود والبيج الهادئة. اخترنا لك أحمر شفاه Kat Von D Everlasting Lipstick
في بعض الأحيان تمتنع حليمة عن استخدام كريم الأساس السائل وتستعيض عنه بكريم أساس مضغوط يساعدها في الحصول على سحنة متجانسة اللون ومشرقة. اخترنا لك Mac Studio Fix Powder Plus Foundation
أما حاجباها، فتؤكد حليمة أنها تحافظ على كثافتهما من خلال استخدام الزيوت الطبيعية، وهي تزيد من جاذبيتهما من خلال استخدام قلم تحديد الحواجب Maybelline Brow Precise Micro Pencil in Auburn.
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