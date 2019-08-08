كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - دوقة ساسكس ميغان ماركل باتت أيقونة في عالم الموضة والجمال ومحط اهتمام كل الأذواق والفئات العمرية. فقد استطاعت أن تلفت الأنظار إلى إطلالاتها الهادئة رغم شخصيتها المشاغبة، خصوصا تلك التي تتعلّق بتسريحات شعرها ومكياجها.



فما هي المستحضرات التي تحرص ميغان ماركل على اقتنائها لتحافظ على جاذبيتها؟



Tatcha The Rice Polish Classic



مسحوق لطيف ومنشّط بالماء المصنوع من نخالة الأرز المطحون وأنزيمات البابايا، تستخدمه ميغان ماركل للحفاظ على توهّج بشرتها ونضارتها.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Fresh Sugar Tinted Lip Treatment SPF 15



من المعروف عن ميغان ذوقها الهادئ في اختيار مستحضرات التجميل، لذا فإنها تميل إلى ألوان أحمر الشفاه الناعمة بدرجات البيج والزهري. هذه الدرجة من الألوان الزاهية تضفي كثيراً من النعومة على ملامح ميغان.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



MAC Eye Kohl in Teddy



قلم الكحل من ماك باللون البني هو الخيار المفضّل بالنسبة إلى ميغان فهو يمنحها نظرة أعمق ويعزّز بريق عينيها فيجعل نظراتها آسرة.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths



تستخدم ميغان ماركل مستحضرات التجميل بشكل يومي وهي تطبق المكياج في مناسبات عدّة. لذا تحتاج إلى تنظيف بشرتها جيداً وبأقل جهد ممكن. وهذه المناديل المزيل للرواسب هي الخيار الأنسب لها.

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مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Make Up For Ever Ultra HD Micro finishing Powder Mini



هو مستحضر أساسي بالنسبة إلى ميغان، يجعل بشرتها تبدو لامعة ونضرة، كما أنه عمليّ يمكن الاحتفاظ به في حقيبة يدها.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Tea Tree Oil



هو رفيق ميغان ماركل في كل رحلاتها الجوية. تحتاج إلى هذا الزيت العطري لأسباب عدّة، فهو يعالج أي حالة من الخمول او الكسل أو لدغة بعوض أو حرق صغير، بالإضافة إلى فوائده الجمالية.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Oribe Dry Texturizing Spray



تستخدم ميغان هذا البخاخ لتمنح شعرها مظهراً جذاباً تحت الأضواء، كما أنه يزيد من كثافة الشعر ولمعانه.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Nars Orgasm Blush



يعتبر هذا البلاش الأول بين خيارات النجمات وخبراء التجميل على حد سواء، بفضل لونه الهادئ واللافت في الوقت نفسه. يزيد من توهّج ملامح الوجه ويمنحها لمسة أنوثة مميزة.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل



Maybelline Lash Sensational Luscious Mascara



هي الماسكرا الأولى بالنسبة إلى ميغان ماركل لأنها تمنحها رموشاً جذابة، كثيفة وطويلة في الوقت نفسه، إنما مع مظهر طبيعي جداً.

مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل

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