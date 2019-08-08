مستحضرات لا تستغني عنها ميغان ماركل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - دوقة ساسكس ميغان ماركل باتت أيقونة في عالم الموضة والجمال ومحط اهتمام كل الأذواق والفئات العمرية. فقد استطاعت أن تلفت الأنظار إلى إطلالاتها الهادئة رغم شخصيتها المشاغبة، خصوصا تلك التي تتعلّق بتسريحات شعرها ومكياجها.
فما هي المستحضرات التي تحرص ميغان ماركل على اقتنائها لتحافظ على جاذبيتها؟
Tatcha The Rice Polish Classic
مسحوق لطيف ومنشّط بالماء المصنوع من نخالة الأرز المطحون وأنزيمات البابايا، تستخدمه ميغان ماركل للحفاظ على توهّج بشرتها ونضارتها.
Fresh Sugar Tinted Lip Treatment SPF 15
من المعروف عن ميغان ذوقها الهادئ في اختيار مستحضرات التجميل، لذا فإنها تميل إلى ألوان أحمر الشفاه الناعمة بدرجات البيج والزهري. هذه الدرجة من الألوان الزاهية تضفي كثيراً من النعومة على ملامح ميغان.
MAC Eye Kohl in Teddy
قلم الكحل من ماك باللون البني هو الخيار المفضّل بالنسبة إلى ميغان فهو يمنحها نظرة أعمق ويعزّز بريق عينيها فيجعل نظراتها آسرة.
Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths
تستخدم ميغان ماركل مستحضرات التجميل بشكل يومي وهي تطبق المكياج في مناسبات عدّة. لذا تحتاج إلى تنظيف بشرتها جيداً وبأقل جهد ممكن. وهذه المناديل المزيل للرواسب هي الخيار الأنسب لها.
Make Up For Ever Ultra HD Micro finishing Powder Mini
هو مستحضر أساسي بالنسبة إلى ميغان، يجعل بشرتها تبدو لامعة ونضرة، كما أنه عمليّ يمكن الاحتفاظ به في حقيبة يدها.
Tea Tree Oil
هو رفيق ميغان ماركل في كل رحلاتها الجوية. تحتاج إلى هذا الزيت العطري لأسباب عدّة، فهو يعالج أي حالة من الخمول او الكسل أو لدغة بعوض أو حرق صغير، بالإضافة إلى فوائده الجمالية.
Oribe Dry Texturizing Spray
تستخدم ميغان هذا البخاخ لتمنح شعرها مظهراً جذاباً تحت الأضواء، كما أنه يزيد من كثافة الشعر ولمعانه.
Nars Orgasm Blush
يعتبر هذا البلاش الأول بين خيارات النجمات وخبراء التجميل على حد سواء، بفضل لونه الهادئ واللافت في الوقت نفسه. يزيد من توهّج ملامح الوجه ويمنحها لمسة أنوثة مميزة.
Maybelline Lash Sensational Luscious Mascara
هي الماسكرا الأولى بالنسبة إلى ميغان ماركل لأنها تمنحها رموشاً جذابة، كثيفة وطويلة في الوقت نفسه، إنما مع مظهر طبيعي جداً.
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