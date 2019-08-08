أفضل كريم لإزالة التجاعيد تحت العين..ستعجبك النتائج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - تعتبر منطقة محيط العينين من أكثر المناطق حساسية وتعرّضاً للشيخوخة، إذ أن أعراض التعب والترهّل والتجاعيد تظهر جلياً عليها. السبب في ذلك، يعود إلى أن الجلد تحت العين يكون رقيقاً وحساساً جداً، وهو الأمر الذي يتطلب عناية مركّزة وخطوات تحميه من التلف وأعراض الشيخوخة خصوصا التجاعيد.

كريم لإزالة التجاعيد تحت العين



أسباب ظهور التجاعيد تحت العين



هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مرونة البشرة ومنها ما يؤثر بشكل مباشر في مظهر العين والجلد المحيط بها. من بين هذه العوامل، هناك العامل الوراثي الذي له دور كبير في ظهور التجاعيد المبكرة تحت العين، بالإضافة إلى النقص في بعض الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ليبقى صحياً وتحتاج إليها البشرة بدورها لتبقى مشرقة ونضرة. كما أن هناك بعض العادات الخاطئة التي نمارسها والتي تلعب دوراً كبيراً في فقدان نضارة البشرة وترهّلها وبالتالي ظهور الخطوط تحت العين، منها التعرّض بشكل غير صحيّ لأشعة الشمس، واستخدام مستحضرات التجميل الغنية بالمواد الكيميائية، وبالطبع عادة التدخين المضرّة بالصحة والبشرة على حد سواء.

كريم لإزالة التجاعيد تحت العين



حماية البشرة تحت العين من الترهل



رغم أن منطقة تحت العين رقيقة جداً بحيث أن أعراض الشيخوخة تظهر جلياً عليها، ويصعب التخلّص منها أو إخفاؤها، تبقى هناك بعض الخطوات الوقائية التي يمكنك المباشرة بها في سن مبكرة والتي تساهم في تأخير ظهور التجاعيد وجعل محيط عينيك يبدو أكثر إشراقاً وتوهّجاً.

استخدمي كريم وقاية من أشعة الشمس بدرجة لا تقل عن SPF30 يحمي البشرة تحت العين من أضرار الأشعة البنفسجية والعوامل البيئية المؤذية.

استمتعي بساعات النوم التي يحتاج إليها جسمك، وتأكدي من الحصول على الساعات الكافية للحفاظ على نضارة بشرتك.

قبل وضع مكياج العيون، استخدمي برايمر بتركيبة تحمي بشرتك من مستحضرات التجميل وتمنحها الترطيب الذي تحتاج إليها.

قبل الخلود إلى النوم تأكدي من تنظيف بشرتك جيداً وإزالة أي أثر للمكياج، واستخدمي مزيل مكياج عيون بتركيبة الحليب الناعمة.

اختاري من كريمات العيون تركيبة غنيّة بالفيتامينات تقاوم التجاعيد وتعيد للبشرة وهجها ونضارتها.

كريم لإزالة التجاعيد تحت العين

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