التخلص من حبوب الأنف بعلاجات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - ظهور الحبوب في البشرة، لا سيّما في منطقة الأنف، مشكلة تؤرق النساء، لا سيّما اللواتي يُعرن اهتمامًا كبيرًا لجمالهن. وغالبًا ما تكون الحبوب في تلك المنطقة عنيدة وصعبًا التخلص منها. وقد تنتشر أحيانًا في جميع أنحاء الوجه، فتظهر بعض البقع الحمراء غير المرغوب فيها. وللتخلّص من حبوب الأنف بطرق آمنة وفعّالة، ولا تُسبّب أيّ آثار جانبية، "الخليج 365.نت" يقدم لكِ أهم الخلطات الطبيعية التي تعمل بتقنية مُذهلة وتساعد في التخلّص من حبوب الأنف بشكل سريع، كما وتؤمّن لكِ بشرة صافية ونضرة في غضون أيام عدة فقط. وللتعرّف أكثر إلى المزيد من هذه الخلطات الطبيعية وكيفية استخدامها تابعي معنا الآتي:



التخلّص من حبوب الأنف بخلطات طبيعية آمنة



التخلّص من حبوب الأنف بمعجون الأسنان



لا تقتصر فوائد معجون الأسنان على تبييض الأسنان والحفاظ على سلامتها، بل أيضًا يُعتبر معجون الأسنان من أبرز العلاجات الجمالية؛ لاحتوائه على مُضادات للميكروبات، بالإضافة إلى الزيوت الأساسية، ولذلك يمكنه التخلص من البثور، وذلك من خلال تجفيف البثور، وتقليص حجمها بين ليلة وضحاها.

طريقة التحضير والتطبيق:

المكونات:

ضعي مقدار ملعقة كبيرة من معجون الأسنان ذي اللون الأبيض على منطقة الأنف، وتحديدًا على الحبوب، واتركيه طوال اللّيل. في صباح اليوم التالي، قومي بغسل وجهكِ بالماء البارد للتخلّص من رواسب معجون الأسنان.

كرّري هذه الطريقة يوميًّا ولمدة ثلاثة أيام فقط، وستلاحظين النتيجة المرجوة.

علاجات طبيعية للتخلص من حبوب الأنف



التخلّص من حبوب الأنف بعصير الليمون



يتميّز عصير الليمون الحامض بفوائد عدّة، كما أنه يحتوي على الأحماض المساعدة في تنظيف البشرة والقضاء على حبوب الأنف.

طريقة التحضير والتطبيق:

اُعصري ثمرة ليمون حامضة وضعي السائل حول محيط الأنف، وتحديدًا على حبوب الأنف واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم، قومي بشطف وجهكِ جيدًا بالماء. ومن الأفضل تجنّب استعمال هذه الوصفة خلال النهار، والحرص على عدم التعرّض لأشعة الشمس.

علاجات طبيعية للتخلص من حبوب الأنف



زيت شجرة الشاي



يعدّ زيت شجرة الشاي عاملًا ملطّفًا للبشرة، وكذلك فعّالًا في إزالة حبوب الأنف.

طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على حبوب الأنفـ،، واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء.

كرّري هذه الوصفة يوميًّا لمدة أسبوع واحد فقط.

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علاجات طبيعية للتخلص من حبوب الأنف



التخلّص من حبوب الأنف بخلّ التفاح



طريقة التحضير والتطبيق:

ضعي قطرة واحدة من خلّ التفاح، وتحديدًا خلّ التفاح الابيض والمخفّف على مكان الحبوب في منطقة الأنف، واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعدها، اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء. ولا يُنصح باتّباع خلّ التفاح كعلاج دائم للتخلّص من حبوب الأنف.

كرّري هذه الوصفة 3 مرات خلال أسبوع واحد فقط.

علاجات طبيعية للتخلص من حبوب الأنف



التخلّص من حبوب الأنف بغسول الليسترين للفم



يُعتبر الليسترين من العوامل المضادة للبكتيريا، كما أنه مادة قابضة للبشرة أيضًا.

طريقة التحضير والتطبيق:

اغمسي قطعة نظيفة من القطن في بضع قطرات من غسول الليسترين للفم، وضعيها على أماكن الحبوب في الأنف واتركيها لمدة 10 دقائق. ثم اغسلي وجهكِ بالماء.

كرّري هذه الوصفة يوميًّا ولمدة أسبوع واحدة فقط.

علاجات طبيعية للتخلص من حبوب الأنف



نصائح مهمة تساعد في الحدّ والتخلّص من حبوب الأنف:



للتخلص من حبوب الأنف ننصحكِ باتّباع النصائح الآتية:

غسل الوجه مرّتين يوميًّا، لا سيّما عند التعرّق، باستخدام منظّف لا يسبّب انسداد المسام. وتجفيف الوجه جيدًا بعد غسله.

ترطيب الوجه بالماء الفاتر، ثمّ تدليكه بكميّة صغيرة من المُنظّف بحركاتٍ دائرية صغيرة ولطيفة، لمدّة دقيقتين، مع التّركيز على الأنف، وغسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك.

استخدام القليل من مستحضرات التجميل والمكياج قدر الإمكان، واختيار مستحضرات التجميل الخالية من الزّيوت، والأنواع التي لا تسبّب انسداد المسام. كما ويجب الحرص على إزالة المكياج قبل النّوم دائمًا.

وضع واقي الشّمس على الوجه لحمايته، وحماية الأنف بخاصة من أشعة الشمس، والتي تؤدّي بدورها إلى تلف البشرة، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضةً لظهور الحبوب.

استخدام اقنعة طبيعية للبشرة، مرّة أو مرّتين في الأسبوع؛ وذلك لفتح المسامات، وتقليص حجمها.

نصائح للتخلّص من حبوب الأنف

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