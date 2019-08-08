كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - معطّرات الجسم أو المعروفة بـ Body Mist عادةً ما تكون خفيفة ومنعشة على بشرتنا، ونفضلها بشكل كبير بأيام الصيف، فهي تختلف عن العطور الثقيلة Perfums، ودائمًا ما تكون جزءًا أساسيًّا بحقيبتنا الجمالية.

لهذا اخترنا لكِ اليوم أفضل معطّرات الجسم لرائحة ونظافة تدوم لوقت طويل، اعتمديها هذا الصيف.



Victoria's Secret Bombshell Body Mist



تُعتبر ماركة فيكتوريا سيكرت الأهم والأشهر في عالم صناعة عطور الجسم تحديدًا، تفضلها الكثير من الصبايا، وبالصيف يمكنكِ تجربة رائحة الساحل وملح البحر المميزة، سوف تشعرين بالثقة والنشاط، وسوف تأخذكِ لأجواء الصيف الممتعة على البحر.

أفضل معطّرات الجسم



Bath & Body Works Warm Vanilla Sugar



باث آند بودي هو الآخر من العلامات التجارية الشهيرة بعالم عطور الجسم، وهذا العطر تحديدًا يُعتبر من أكثر المبيعات، ومهما مرّ الزمن فهو واحد من الأفضل على الإطلاق، فـرائحة الفانيليا الدافئة سوف تمنحكِ شعورًا رائعًا بالحنين والثقة إلى الماضي، وزمن الفن الجميل الدافىء، مع رائحة الكعك والحلوى التي كانت تملأ المتاجر القديمة.

أفضل معطّرات الجسم



Amazing Grace Body Spritz by Philosophy for Women



هذا العطر يمنح الصبايا شعورًا بالثقة بالنفس، والمميز به أنه يدوم طويلًا على جسد المرأة، ويٌشعرها بالقوة والفخامة، وهو ما تبحث عنه المرأة العملية دائمًا.

أفضل معطّرات الجسم



Victoria's Secret Pure Seduction Body Mist for Women



هذا العطر من فيكتوريا سيكرت من العطور القوية والمثيرة، من الممكن أن تضعيها بموعدكِ الرومانسي، فكل من يقترب منكِ سوف يشعر بالإثارة، وسوف تلفتين به الأنظار، كما أنّ اللمسة الشوغري بالعطر، تمنحكِ شعورًا بالحيوية والنشاط في الصيف.

أفضل معطّرات الجسم

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