صبغات شعر صيف 2019 للسمراوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - تعتبر السمراوات الأوفر حظاً في اختيار صبغة الشعر التي يردنها، إذ أن معظم درجات الألوان تليق بهن. تميل السيدة السمراء بطبيعتها إلى الألوان الرصينة وتبتعد عن الألوان الصاخبة خشية أن تبدو إطلالتها مبهرجة. لكن اختيار الألوان والصبغات ليس له قواعد ثابتة، فهو يتبع صيحات تتبدّل مع كل موسم جديد.



ولصيف 2019، جاءت صيحات الألوان الرائحة غنيّة ومتنوّعة، تضفي الكثير من الإشراق على إطلالة السيدة السمراء.



البالياج من وحي جنيفر لوبيز



يعتبر هذا اللون من أكثر الدرجات التي تزيد من جاذبية إطلالة السيدة السمراء إذ أنه يمنحها الكثير من الحيوية والإشراق. يتألف اللون من ثلاثة ظلال متفاوتة في الدرجات بين الأفتح والأغمق، وهو لون يسهل الحفاظ عليه إذا كلما بهت، بدا أجمل وأكثر إشراقاً.

البالياج من وحي جنيفر لوبيز



البني الذهبي من وحي جيسيكا بيال



يأتي بظلال الكاراميل والعسلي، درجات فاتحة وأنيقة تمنح إشراقاً لملامح وجهك بالكامل كما تزيد من لمعان الشعر. تناسب هذه الدرجة من البني السيدات السمراوات خصوصاا إذ تم تنسيقها مع مكياج عيون بألوان ترابية دافئة.

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البني الذهبي من وحي جيسيكا بيال



جذور داكنة من وحي آشلي تيسديل



يعتمد هذا اللون على جذور داكنة أقرب إلى اللون الأسود، تصبح فاتحة تدريجياً حتى تصل إلى أطراف شقراء. هذه الصيحة تناسب السمراوات كثيراً لان الجذور تمنحهن إطلالة طبيعية في حين تزيد الخصلات الفاتحة من وهج ملامحهن.

جذور داكنة من وحي آشلي تيسديل



الكاراميل من وحي كريسي تايغن



إذا كنت ترغبين في تفتيح لون شعرك من دون أن تبتعدي تماماً عن لونه البني الطبيعي، كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الخصلات بلون الكاميل التي ستزيد من تموّجه ومن لمعانه. هذه الدرجة من الخصلات تمنحك مزيداً من الحيوية والانتعاش من دون أن تبدو صاخبة.

الكاراميل من وحي كريسي تايغن



البني المشقرّ من وحي هالي بيري



هو لون محيّر بعض الشيء. ليس بنياً تماماً ولا أشقر تماماً، إنما مزيج بين الاثنين. من خلال بعض الخصلات المخبّأة، تحصلين على شعر مموّج بدرجة تناسب لون بشرتك السمراء وتزيدها جاذبية.

البني المشقرّ من وحي هالي بيري



البني الشوكولا من وحي سيلينا غوميز



قد تكون هذه الدرجة من البني من أكثر الدرجات التي تستحوذ على إعجاب السيدة السمراء، خاصة أنها تمنحها إطلالة شابة بامتياز. يليق البني الشوكولا بالمرأة السمراء كثيراً ويمكن تنسيقه مع تسريحات مختلفة إذ يزيدها أناقة وجاذبية.

البني الشوكولا من وحي سيلينا غوميز

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