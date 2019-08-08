للمرة الثانية.. ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه من مشاهير العالم

للمرة الثانية، أعلنت مسابقة "tccandler" اختيار الفنانة ياسمين صبري، ضمن أفضل 100 وجه في العام 2019، وهي المسابقة التي تعتمد على التصويت للنجوم والمشاهير في القائمة.
وتعتبر ياسمين صبري، هي المتسابقة العربية الوحيدة في قائمة عام 2019، ولم تكن المرة الأولى التي تدخل الفنانة الشابة هذه القائمة، ففي العام 2017 كانت ياسمين صبري ضمن القائمة أيضًا.
وتضم القائمة هذا العام، عدد من النجمات والمشاهير منهم المطربة سيلينا جوميز، والنجمة الأمريكية جينفر لورانس، والممثلة الإنجليزية إيما واتسون.
وكانت الفنانة ياسمين صبري، أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، حينما ردت على تعليق أحد المتابعين، ووصفته بالمصاب بمتلازمة داون، ما عرضها لحالة من الهجوم والانتقاد واضطرها لحذف التعليق، وتبرير ما فعلته بأنها كانت تمزح مع أخٍ لها ولم تقصد أي إهانة.
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