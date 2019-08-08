الامارات | ما قصة صورة للفنان العراقي نبيل سيف وهو ملطخ بالدماء!

شكرا لقرائتكم خبر عن ما قصة صورة للفنان العراقي نبيل سيف وهو ملطخ بالدماء! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع إخبارية منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان العراقي نبيل سيف وهو ملطخ بالدماء

بعد تعرضه لحادث سير مروّع في مصر وأنه في حالة حرجة، الأمر الذي أحزن محبيه وتمنّوا له الشفاء العاجل.

لكن سرعان ماتبين أن الصورة ليست أكثر من دعاية ولقطة مأخوذة من الاغنية المصورة، وتم نشر هذه الصورة بالاتفاق مع صديق الفنان له. وبعد ردود الفعل الغاضبة ، وظهر الفنان العراقي عبر حسابه على موقع فيس بوك بتسجيل مصور شرح من خلاله أنه بخير وأن ما جرى عبارة عن تسريب صورة من فيديو كليب يقوم بتصويره.