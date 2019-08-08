نصائح لعلاج حرقان البول عند النساء

تعتبر مشكلة حرقان البول من المشكلات الصحية التي تؤثر على صحة الإنسان وتضر بنفسيته أيضا، لذلك يقدم لكي موقع "هن" نصائح تساعدك على التخلص من حرقان البول.

نصائح للتخلص من حرقان البول

تناول المياه بكميات كبيرة لأن المياه تساعد على التخلص من البكتريا، التي تسبب التهاب المسالك البولية.

استخدام الضمادات الساخنة التي من شأنها أرخاء الأعصاب وبالتالي يساعد على التخلص من حرقان البول الناتج عن التهاب الأعصاب، كما أن الضمادات الساخنة تساعد في تقليل الضغط على المثانة وخاصة عند وضعها أسفل البطن.

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تناول القليل من خل التفاح لأنه يعتبر من العناصر التي تساعد على إدرار البول، مما يساعد على التخلص من الحرقان المصاحب للبول، وخاصة في الحالات الناتجة عن الإصابة بالجفاف في بعض الأعضاء التناسلية.

تناول الزبادي بشكل يومي لأنه يساعد على التقليل من نمو البكتريا الضارة، ويعزز من دور البكتريا النافعة.