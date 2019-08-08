طريقة عمل الرقبة الضاني ..تعرف على سر الخلطة

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لحم عيد الأضحى هو الاحتفال الحقيقي بالعيد، فلا يصبح العيد عيدًا بدونه، يقدم لكِ موقع "هن" خطوات تحضير الرقبة الضاني في المنزل بطريقة سهلة، وسريعة.
مكونات الرقبة الضاني
رقبة ضاني.
ملح.
فلفل أسود.
جوزة الطيب.
خل.
طماطم مبشورة.
فلفل أخضر رومي.
بصل.
ثوم.
سمنة.
طريقة تحضير الرقبة الضاني
ضيفي الخل إلى الرقبة ثم اغسليها جيدًا، ثم شوحي البصل فى السمنة على النار.
أضيفي الفلفل الرومي وقلبي الخليط جيدًا، ثم ضعي نصف الخليط في طاجن.
شوحي لحمة الرقبة فى السمنة على النار ثم ضيفي رشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.
يضع خليط اللحمة ثم يضاف إليه خليط البصل على الوجه، ثم توضع في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.
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