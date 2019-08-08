"بسمة" تطلب الخلع: "باع دهبي وشقتي واتجوز بفلوسي حبه الأول"

"خلاني أبيع شقتي اللي ورثتها من أبويا والدهب بتاعي بحجة أنه هيسافر يشتغل برا ويحسن أوضاع دخلنا، وخد مني الفلوس راح إتجوز بيهم وأنا معرفتش غير بعدها بـ7 شهور"، بهذه الكلمات بدأت "بسمة" تروي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها "سامي.ع" بعد زواج دام 5 سنوات، أنجبت خلاله طفلتين.

وقالت لـ"الوطن"، إنها لم تقصر معه في شئ، فكانت تقف بجانبه وتشجعه وتدفعه للأمام، ولكنه ترك كل هذا وراء ظهره وتزوج من حبيبته السابقة، بعد أن تطلقت من زوجها: "راح اشترالها شقة بفلوسي في إسكندرية وأتجوزوا فيها، كان مفهمني إنه مسافر إيطاليا وبعد شهرين رجع وقالي إن ورقه مكنش مظبوط واتقبض عليه واترحل، وبعدها قالي إنه واحد صاحبه جابله شغل في إسكندرية في شركة مقاولات ومرتبها كويس والإقامة تبع الشركة، كل دا وأنا مشكتش في أي حاجة، وكنت كل ما أطلب منه فلوس يقولي اصبري عليا شوية".

وتابعت صاحبة الـ31 عاما حديثها، بأنه بدأ يتغير في معاملتها وكثرت الخلافات بينهما، فتركها هي وطفلتيها أكثر من شهرين، وتدخل شقيقه في الموضوع لمحاولة حل المشكلة وإنهاء الأزمة: بعد ما أخوه صالحنا على بعض بقى يجي البيت كل إسبوعين يوم ويمشي، وطول الوقت عصبي ومحدش عارف يكلمه، وأنا كنت بعدي وأقول من قلة الفلوس معاه وضغط الشغل، وفي الإجازة دي كان عمل حادثة بالموتوسيكل وطبعا مسافرش، بعد ما رجع البيت اكتشفت إن معاه موبايل تاني أنا معرفش عنه حاجه، قلبت في الموبايل لقيت كل الرسايل والمكالمات اللي عليه من رقم واحد بس، وكانت أخر رساله من ربع ساعة وبتقوله فيها هترجع إمتي عشان أنا خايفة من الشقة ومش عارفة أقعد لوحدي"

صدمت بسمة عند اكتشافها الأمر، وواجهت زوجها في وجود شقيقه الأكبر: "قالي بكل بجاحة أيوة أنا متجوز وبحبها مش عاجبك اطلقي، وسابلي البيت ومرضيش يطلقني"، لترفع عليه قضية خلع تنظر أمام محكمة مصر الجديدة.