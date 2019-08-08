"والدتها معلمة ووالدها فني تصليح".. معلومات عن جينفر لوبيز قبل حفلها بالساحل الشمالي

تستعد المطربة الأمريكية جينفر لوبيز، لإطلاق حفلها الغنائي غدا بقرية العالمين الجديدة في الساحل الشمالي، والمقرر إقامته في "Seacode Beach Club".

ودعت "جينفر" جمهورها في مصر لحضور الحفلة الغنائية من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP حددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وتستعرض "هُن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن النجمة الأمريكية:

- اسمها بالكامل جينفر لين لوبيز مواليد 24 يوليو 1969.

- ولدت جينفر في ضاحية كاسل هيل في رونكس في نيويورك، ووالداها هما جوادالوبي رودريجير التي كانت تعمل كمعلمة في إحدى دور رياض الأطفال في نيويورك، أما والدها فيعمل فني تصليح أجهزة حاسب آلي.

- لها شقيتان الكبرى ليزلي أما الصغرى فتدعى ليندا وتعمل صحفية.

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- تعتبر الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، بعد أن صنفتها مجلة people بنسختها الإسبانية على أنها أكثر شخصية أمريكية من اصول لاتينية نفوذًا في البلاد، حيث باعت حتى الان أكثر من 55 كليون نسخة ألبوم.

- أول عمل فني شاركت به جينفر كان فيلم My Little Girl وذلك عام 1986، وبعد ذلك عملت كراقصة احتياطية، ثم عملت كراقصة في فرقة المطربة جانيت جاكسون، والتي قررت أن تصحبها معها خلال جولتها العالمية التي كانت ستحييها عام 1993، لكن جينفر تراجعت معللة أنها تريد أن تصبح مثلها.

- أسرة جينفر رفضوا عملها في مجال الغناء والتمثيل، ما دفعها لاستئجار منزل خاص كي تحقق حلمها، وبالفعل لعبت دور ماريا الفتاة الصغيرة في فيلم My Family وذلك عام 1995، وهو الفيلم الذي حقق لها قاعدة جماهيرية معقولة جعل المنتجين بهوليود يعرفونها ويتهافتون عليها.

- في عام 1991 قدمت جينفر أول ألبوم غنائي بعنوان On The 6.

- تزوجت جينفر ثلاث مرات الأولى كانت من أوجاني نو، وهو ممثل مغمور واستمر الزواج عام واحد فقط وهو الذي سرب لها فيديو كانت عارية تمامًا فيه حقق من خلاه الكثير من المكاسب، وقامت المطربة الأمريكية بمقاضته وحصلت على تعويض مادي 545 ألف دولار.

- الزيجة الثانية في حياة جينفر كانت من كريس جود، وهو أحد الراقصين في فرقتها الاستعراضية، ولم يدم الزواج كثيرًا، فانفصلا بعد أقل من عام في 2002، وتزوجت من المطرب مارك أنتوني عام 2004، وأنجبت منه توأمان هما ماكس وإيما قبل أن يتفق الثنائي على الانفصال عام 2011، وتربطها علاقة خطوبة مع لاعب البيسبول الأمريكي الشهير أليكس رودريجيز.

- حصلت جينفر على الكثير من الجوائز، ومنها 4 Alma Awards، أعوام 1998 و1999 و2000 و2001.