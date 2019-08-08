الامارات | كارثة مرورية من أجل ركن سيارة "بشكل مثالي"

شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة مرورية من أجل ركن سيارة "بشكل مثالي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوضى مرورية في مدينة ماغدبورغ الألمانية وخسائر بلغت آلاف اليوروهات تسببت فيها سيدة ألمانية بسبب رغبتها في ركن سيارتها بطريقة مثالية بحسب وكالة الأنباء الألمانية "دب أ". وتفصيلا قامت سبعينية ألمانية بركن سيارتها لكنه لاحظت بعد نزولها من السيارة وجود انحراب في وقفة السيارة فعادت لإصلاج الأمر لتبدأ رحلة المتاعب.

ووفقاً لبيانات الشرطة الألمانية فإن المرأة نجحت أول الأمر في ركن سيارتها دون مشكلة، لكنها لاحظت أن السيارة منحرفة قليلاً عن الخط الذي يحدد موضع السيارة، وعندما حاولت المرأة تعديل هذا الخطأ وركن السيارة "بشكل مثالي"، اصطدمت بسيارتين بجوارها، وما إن حاولت العودة للخلف، إلا وصدمت سيارة ثالثة، لتفقد المرأة السيطرة على السيارة وتبدأ في حوادث تصادم متتالية، عندما حاولت العودة بالسيارة للأمام ثم الدوران بشكل دائري لتصدم جميع السيارات التي كانت مركونة في المكان.