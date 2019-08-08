ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحوم العيد؟.. أضرار ونصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي

يعاني البعض خلال فترة إجازة عيد الأضحى من آثار صحية تلاحقه في حالة الإفراط في تناول اللحوم.

ويقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية تأثير الإفراط في تناول اللحوم بكثرة على الجسم، ونصائح للتعامل الصحيح معها، وفقا للدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد تغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، وذلك في النقاط التالية:

- ينتج عن الإفراط في تناول اللحوم الشعور بالانتفاخ، لأنه يصعب على الجهاز الهضمي التخلص من الكميات الكبيرة من اللحوم التي استقبلها.

- الشعور بآلام أعلى المعدة، حيث يعجز الجهاز الهضمي عن هضم كميات اللحوم الكبيرة ما يسبب شعور بألم المعدة وتقلصات.

- يشعر الشخص بعد تناول لحوم كثيرة بحالة من الخمول والثقل، ويصاب الجهاز الهضمي بعسر الهضم بسبب الكمية الكبيرة من اللحوم.

- ألم في الجانب الأيسر وأعلى المعدة، وصعوبة في التنفس بسبب بطء التخلص من الأطعمة الموجودة بالمعدة. كما إن الشعور بألم بالجانب الأيسر يعبر عن انعدام قدرة القولون على التخلص من هذه الكمية في وقت قصير.

- قد يصيبك بأمراض القلب، لكون اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون خاصة لحم الخراف، الذي ينتج عن الإفراط في تناوله زيادة نسبة الكوليسترول، التي يؤدي تطورها إلى انسداد شرايين القلب.

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- يصيب تناول كميات لحوم كبيرة الكلى باضطرابات، لكونها المسؤولة عن تنقية الجسم من السموم.

وينصح إسحق مراد المصريين أثناء تناول لحوم العيد بالآتي:

- التقليل من اللحوم على مدار أيام العيد، خاصة التي تحتوي على شرائح دهنية.

- زيادة الحركة بعد تناول الأطعمة، حيث يساعد ذلك الجهاز الهضمي على سرعة وسهولة هضم الطعام، دون حدوث اضطرابات.

- تناول الماء بكثرة، حيث تيسر عملية هضم الطعام، فهي دافع قوي للجهاز الهضمي على التخلص من الأطعمة وسرعة هضمها.

- اختيار القطع الحمراء لتناولها، ويفضل ألا يزيد الإنسان عن تناول قطعتين صغيرتين فقط على مدار اليوم، كما يفضل ألا تحتوي على دهون.

- البعد أيضا عن تناول اللحوم المطبوخة أو التي يتم تسويتها بين قطع الخضروات والصلصة، لأنها تزيد من نسبة دهون الطعام، وهو ما يزيد من فرص زيادة نسبة الكوليسترول، ومن ثم تمركز الدهون في الشرايين.