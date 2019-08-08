لعروس العيد.. أحدث صيحات فساتين الزفاف من أشهر مصممي الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تجد كثير من الفتيات صعوبة في اختيار فستان زفافها المناسب لشكل الجسم ولون بشرتها، فحلم كل عروس أن تكون في كامل تألقها كالأميرة التي تتوج لعرش ليلة العمر.. لذا اخترنا لكِ سيدتي خلال السطور التالية، فساتين زفاف من أبرز مصممي أزياء في الوطن العربي، وهم كالتالي:

أطلق إيلي صعب مصمم الأزياء اللبناني مجموعته الجديدة من فساتين الزفاف لـ 2019، المستوحاة من الطابع الملكي.

وغلب على المجموعة المخملية تصميم الـ off shoulder بأكمام طويلة، مطرزة بالورود البسيطة، وعمل على إبراز أنوثة المرأة عن طريق إدخال خامة التل الناعمة والدانتيل على الفساتين، وزين الإطلالات بحزام يحدد الخصر ويبز قوام المرأة الممشوق.

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واستعرض مصمم الأزياء العالمي زهير مراد قطعُه الجديدة المفعمة بالبهجة والأنوثة وغلب عليها لمسات الجرأة، و تميزت بالفساتين المنفوشة مكشوفة الصدر، وزينها بالطرحة الطويلة المرصعة بتطريزات الورود البيضاء أو الفصوص البرّاقة التي زادت من فخامتها.

حرصت مجموعة مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا هذا الموسم على إبراز أنوثة المرأة إلى أبعد حد الناعمة عن طريق الاعتماد على التصاميم القصيرة المستوحاة من فترة الخمسينات تميزت بألوان مختلفة لفساتين الزفاف، لتظهر قوام المرأة بشكل جذاب استوحت من فترة الخمسينيات.

وتنوعت تصميمات مجموعة فساتين زفاف 2019، المصمم طوني التي تميزت بتطريزات الورود والزهور اللامعة، والخطوط وبعضها الذي حمل بعض القصات الحادة والمكشوفة، وجاءت مستوحاة من صفاء المحيط والبحر.