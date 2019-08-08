قطيعة إلكترونية بين أحمد الفيشاوي وابنته لينا على "إنستجرام"

ظهرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من جديد على الساحة، بعد وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي حينما رثته برسالة مؤثرة عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "سأشتاق إليك، أتمنى أن تملأ الملائكة زوايا قلبك نعيما، مش عارفة أقول إيه، حتى لو ساعدني 100 شخص إني ألاقي الكلمات المناسبة".

وأكملت: "هتكون في قلبي للأبد، وفي قلبنا كلنا، كل اللي فرحتهم، مشيت بسرعة أوي، بدري جدا على إني أسمع خبر وفاتك، لسه مشوفتش مستقبلي، مقريتش كتاباتي، ولا حضرت حفل تخرجي".

وبالبحث في حسابي أحمد الفيشاوي وابنته لينا عبر موقع "إنستجرام"، تبين أن لينا ووالدها أحمد الفيشاوي غير متابعين لبعضهم البعض، على الرغم من كونها تتابع العديد من نجوم ونجمات الفن، وتنشر عبر حسابها صور تجمعها بوالدتها باستثناء صورة وحيدة لها برفقة جدها فاروق الفيشاوي منذ طفولتها حينما توفى، الأمر الذي يرجح وجود قطيعة بين الفيشاوي وابنته.

وأوضحت لينا الفيشاوي من قبل سبب تخليها عن حضور جنازة جدها عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت حينها: "لكل اللي بيسأل، أنا ليه محضرتش جنازة جدي، ده بسبب أن والدي ربنا يباركه، لديه حكم محكمة يمنعني من السفر لانجلترا مرة أخرى في حالة زرت مصر"، لافتة إلى حكم المحكمة لصالح والدها أحمد الفيشاوي.

Advertisements

وتسخر "لينا" خلال خاصية التعليقات على الصور التي تقوم بمشاركتها من ربط المتابعين بوجود تشابه في الملامح بينها وبين والدها في أكثر من مرة، حينما قال لها أحد المتابعين: "إنت نسخة من أحمد"، لترد الأخيرة بضحكات ساخرة.

وتعود قضية لينا ووالدها أحمد الفيشاوي التي أخفاها الزمن والتي تعد من أشهر قضايا التي هزت الوسط الفني إلى عام 2003، بعدما قررت المهندسة هند الحناوي، رفع قضية إثبات نسب ضد الفنان أحمد الفيشاوي، تطالبه بحق نسب طفلتها لينا له، التي رُزقت بها عقب زواجهما العُرفي.

مماطلات عِدة من الفيشاوي الابن منذ رفع القضية في 2003، وحتى إثبات نسب الطفلة له، واعترافه بها، لتعود لينا على الساحة من جديد، فور ظهورها مع جدها الراحل فاروق الفيشاوي، عدة مرات.

كما أن جدها الراحل لم يعترف بها في بادئ الأمر، حتى "حن الدم" فبات متعلقا بها، وقال قبل رحيله: "أنا أضعف من الضعيف قدام حفيدتي، أضعف مما كنت مع ولادي، أنا كنت مع ولادي جامد جدا، لكن دي حاجة تانية خالص"، خلال حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عند تطرقه للحديث عن القضية.

فكأن شيئا لم يكن، وعلى الرغم من عودة الأمر لساحات المحاكم من جديد مؤخرًا، بسبب رفع "الحناوي" قضية النفقة، إلا أن الأمر لم يشب بين علاقة الجد والحفيدة التي حرصت على رثائه فور وفاته، من خلال منشور لها على حسابها الرسمي، أتبعته برسالة أخرى، توضح فيها سبب تخلفها عن حضور الجنازة.

تطورات في حياة لينا حرمتها من حضور الجنازة.. من النسب وحتى منعها من السفر بداية الأمر..

"الحناوي" كانت تبحث عن نسب ابنتها في عام 2003، وأعلنت "الحناوي" أنها تزوجت أحمد عُرفيًا، وإنها حامل، وتود نسب ابنتها المنتظرة، الأمر الذي نفاه أحمد حينها، من خلال العديد من التصريحات الصحفية والتليفزيونية، كان أبرزها لقاؤه في برنامج "البيت بيتك" الذي أكد عدم صحة رواية "هند".

الـ DNA ينتصر للحناوي

ثلاث سنوات قضتها "الحناوي" في بلاط المحاكم، حتى قضت المحكمة، لها بالنسب، في عام 2016، بعد إجراء تحليل "DNA"، الذي أثبت أن لينا ابنة أحمد فاروق الفيشاوي.

موقف ربما يُعد من أسعد لحظات "الحناوي"، فكادت تسقط من الفرحة، بحضن والدتها، عقب سماع دوي الحكم، والتي أكدت فيما بعد، بأنها سترفع قضية خلع من "الفيشاوي".

الفيشاوي يوجه رسالة للحناوي بعد مرور الزمن

على الرغم من مرور سنوات على القضية، إلا أن الفنان أحمد الفيشاوي، وجَّه لوالدة طفلته "لينا" منذ سنوات قريبة، وخلال حديثه مع الإعلامية أروى، رسالة شُكر، على اعتنائها بطفلتهما، قائلًا: "لازم أحيي هند لأنها ربت لينا كويس جدًا، اهتمت بتعليمها ورياضتها، كان لها مجهود عظيم".