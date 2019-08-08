زوجة علي ربيع تنشر صورتها بفستان البحر في حمام السباحة.. وطفلتها بالمايوه

تقضي ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع، بصحبة طفلتها "مليكة" وقت ممتع أمام إحدى حمامات السباحة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، صور لطفلتها أثناء جلوسها على إحدى حمامات السباحة.

وظهرت الطفلة "مليكة" وهي مستلقية أمام حمام السباحة، وترتدي مايوه ونظارة شمسية.

وتلقت "ندى" الكثير من تعليقات المتابعين عبر حسابها، ومنها: "القمر بتاعنا وحشتني أوي هي وأمها"، "أميرة زي أمها"، "يا مجرمة يا صغننة ما شاء الله".

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وكان قبلها وضعت "ندى" صورتها عبر خاصية "الاستوري" أمام حمام السباحة، وكانت ترتدي فستان البحر، قصير فوق الركبة من اللون الأبيض والروز الفاتح، وشعرها القصير منسدل أسفل الرقبة.

وكانت "ندى" احتفلت بعيد ميلاد طفلتها "مليكة" الأول، في شهر مايو الماضي، وهو الحفل الذي غاب عنه علي ربيع.

"ندى" أعلنت في شهر أبريل الماضي، انفصالها عن زوجها الفنان علي ربيع، وذلك عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، وأرجعت الأمر إلى مشاكل وخلافات عدة نسبتها لوالدته.