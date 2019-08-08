حل الفنان حسن الرداد ضيفا على برنامج "عرب وود"، وتحدث عن ملابسه المفضلة، وكذلك عن علاقته بزوجته إيمي سمير غانم.
وقال الرداد خلال اللقاء، إن الطعام المطبوخ لم يدخل بيتهما بعد منذ زواجهما، أي ما يقرب من 3 سنوات، وأضاف إنه لن يسمح للكلاب التي تعشقها إيمي من الدخول للبيت، مضيفا: "ده على جثتي إن كلب يخش البيت".
ورد الرداد على عدد من الأسئلة السريعة، من بينها أنه يستحم في الصيف أكثر من الشتاء بسبب البرد، أما الساعات فهو لا يفضل ارتداؤها إلا في المناسبات.
وتزوج حسن الرداد وإيمي سمير غانم في نوفمبر 2016، وكانت قصة حبهما بدأت منذ اشتراكهما معا في فيلم "زنقة ستات"، وارتبطا عاطفيا حتى تزوجا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حسن الرداد عن زوجته إيمي سمير غانم: "الطبيخ مدخلش بيتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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