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شاركت ندى محمود زوجة علي ربيع، متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لطفلتها "مليكة"، أثناء جلوسها على إحدى حمامات السباحة.
وظهرت الطفلة "مليكة" وهي مستلقية أمام حمام السباحة، وترتدي مايوه ونظارة شمسية.
وتلقت "ندى" الكثير من تعليقات المتابعين عبر حسابها، ومنها: "القمر بتاعنا وحشتني أوي هي وأمها"، "أميرة زي أمها"، "يا مجرمة يا صغننة ما شاء الله".
وكانت "ندى" احتفلت بعيد ميلاد طفلتها "مليكة" الأول، في شهر مايو الماضي، وهو الحفل الذي غاب عنه علي ربيع.
"ندى" أعلنت في شهر أبريل الماضي، انفصالها عن زوجها الفنان علي ربيع، وذلك عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، وأرجعت الأمر إلى مشاكل وخلافات عدة نسبتها لوالدته.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة علي ربيع تنشر صور جديدة لطفلتهما "مليكة" في حمام السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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