أطعمة مهمة لصحة عينيك

عوامل متعددة تؤثر على صحة العين تتسبب في إجهادها والشعور بالصداع، وربما أيضًا تؤثر على الرؤية، منها الجلوس لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، والتدخين وسوء التغذية وضعف النشاط البدني.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، نصحت إيلينا جريشينا الدكتورة بالعلوم الطبية، بتناول عدد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وخاصة تلك الغنية بفيتامين أوميجا 3، والخضراوات والأسماك والفواكه، للحفاظ على صحة العين والنظر من الإجهاد.
ونصحت الطبيبة بأن يقوم الجميع بزيارة منتظمة للأطباء، وخاصة الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين فعليهم بزيارة الطبيب بشكل سنوي، وذلك بسبب احتمالية ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة، مثل الجلوكوما أو ما يعرف بـ"إعتام عدسة العين".
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