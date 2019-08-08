"من غير فتحات جانبية".. تعرف على الموصفات القانونية لبدل الرقص بعد أزمة صافيناز

مقطع فيديو، لم يتخطى الـ 10 دقائق، ظهرت فيه الراقصة الروسية صافيناز، على أحد المسارح أمام إحدى الشواطئ المصرية، وهي تُشارك فتيات بالرقص أمام المُصيفين على الأنغام الشعبية.

حيث بدت الراقصة ببدلة رقصة فاتحة بلون "الباستيل" المزينة بالفصوص اللامعة، مكشوفة الصدر، وبفتحتين عند جهة البطن، والساقين، مع "هوت شورت" بنفس اللون.

بينما ظهرن معها فتاتين مرتديات ملابس البحر "بكيني" وهن يستعرضن مواهبهن أمام الحضور.

المقطع الذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض مظهر الرقص، وملابس بطلات المقطع بشكل كبير.

وسُرعان ما حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الفنانة الاستعراضية، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها في المقطع.

وقال علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن"، "جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته صافينار في حفلها بالساحل الشمالي".

وأضاف، "وجَّه الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تعليماته لسيف العجيزي مدير عام الجهاز لتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل".

صافيناز تدافع عن نفسها" برقص بالشورت"

علقت صافيناز، على اتهام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لها، بالتحريض على الفسق، خلال بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قبل إدارة أعمالها.

وتضمن البيان، الذي وصف بكونه هام: "بيان هام من إداره أعمال الفنانة، صوفينار دائما تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي ولم تحرض يوما على أي شيء ودائما ترتدي بدلة الرقص بقوانين الرقص الشرقي مرتدية شورت، كما موضح بالصور".

ونفت "صافيناز" لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن اتهامها بالرقص عارية، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة إنها لم ترقص عارية مُطلقا، بينما تلتزم دومًا بارتداء بدلة الرقص المُصرح بها.

وأشارت إلى أن الفتاتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، كانتا تحييان فقرة قبل حفلها، بنصف ساعة تقريبًا، حيث كانت الحفلة على الشاطئ، مؤكدة أنها لا تملك القدرة على منعهما من الرقص أو إبداء أي اعتراض، مضيفة، "ليست المرة الأولى التي ترقص فيها البنات بهذا الشكل، لا سيما وأن الحفلات تُقام على الشواطئ".

محضر ضد الراقصة

واتخذ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إجراء قانونية ضد الراقصة صافينار، عقب دعوتها الفتيات للرقص معها، لتصعد شابة ترتدي "بيكيني"، مقدمة وصلة رقص مثيرة، ليحرر الجهاز محضرا ضد الفنانة بتهمة التحريض على الفسق.

وأكد علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن": "جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي"، مضيفا أنّ الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وجّه سيف العجيزي مدير عام الجهاز بتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل.

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صافيناز ليست الأولى

لم تكن تلك الأزمة هي الأولى التي تواجهها راقصة، فقد تعرضت لها الراقصة جوهرة، مع أول ظهور لها على الساحة، بعدما ظهرت ببدلة بيضاء لامعة، دون شورت، كشفت عن تفاصيل جسدها، وحينها تم اتهامها بتهمة التحريض على الفسق.

وبعد مرور ما يقرب من سنة ونصف على واقعة القبض على الراقصة جوهرة، أصدرت محكمة الجيزة في أبريل الماضي، حكما بالحبس لمدة عام، ونسبت المحكمة للراقصة عدة اتهامات، من بينها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وقالت الراقصة الروسية في التحقيقات، التي جرت في سرايا نيابة الجيزة عندما استعانت النيابة بمترجم، إنها لم تكن تعلم أن ارتدائها لتلك الملابس يعد تحريضا على الفسق، موضحة أن ما نسب إليها من اتهامات تجهله تماما، ولا تعرف سبب القبض عليها.

مواصفات بدلة الرقص

رٌبما يعيد أمر صافيناز السؤال حول مواصفات ظهور الراقصات في مصر، واختيار البدلة المناسبة.

ولم يسلط القانون الضوء على مواصفات ثياب الراقصات في مصر، أو الراقصات المصريات بوجه عام، باستثناء قانون رقم 10 لسنة 1961 بقانون "الدعارة والأعمال المنافية الآداب".

وقد حدد قانون رقم 034 لسنة 5591 شكل بدلة الرقص الشرقي، موضحًا إنه يجب أن يكون نصفها الأسفل "مقفول"،دون فتحات جانبية.

كما يجب أن أن تُغطى منطقتي الصدر والبطن، بطريقة غير منافية للآداب.

مصير صافيناز

وفي سياق متصل، تنتظر أجهزة الأمن قرار النيابة العامة في محضر اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق، وفقا لما ذكره مصدر أمني بوزارة الداخلية.