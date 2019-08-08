مجموعة متنوعة يمكنك الاختيار من بينهما ستايل البنطال الصيفي المناسب لكِ

مع بداية فصل الصيف أو عندما تشتد الحرارة نتخلى جميعنا عن البناطيل الجينز ونبداء فى أرتداء التنورة أو الفساتين، لكن معظمنا ينسي تماماً البناطيل الصيفية الرائعة والتي بسبب خامتها اللينة والخفيفية تبدو مناسبة جداً لفصل الصيف وخصوصاً في العيد.

ولكي نسهل عليكِ التفكير في كيفية تنسيق البنطال الصيفي الواسع آتينا لكِ بمجموعة متنوعة من الأقتراحات التي يمكنك الاختيار من بينهما ستايل البنطال الصيفي المناسب لكِ.

بنطال صيفي من الستان

إذا كنتِ تخططين لرحلة الي المالديف أو إحدى الشواطئ الاستوائية، بالتأكيد سيناسبك هذا البنطال الستان الرائع بالالوان التي تفضليها بحسب ذوقك.

بنطال صيفي بطباعة Dip-dye

هذة ستكون فرصة رائعة لكِ لأرتداء ألوان ال Dip-dye سواء كانت بدرجات الباستيل أو الألوان الزاهية.

بنطال بشكل الفستان

لا نعني انه يشبة بالفعل الفستان، لكننا نقصد انه سهل للأرتداء مثل الفستان، حيث يأتي هذا الشكل بفتحات من الأمام أو الجانب بشكل مميزة ومختلف.

بنطال paperbag-waist

إذا كنتِ تفضلين التفضلبن المظهر الرقيق والكلاسيك، سيكون هذا البنطال مناسباً لكِ حقاً.

بنطال صيفي ملون

لا أحد يستطيع أن يمنعك من ارتداء الألوان التي تفضلينها وإظهار جانبك المشرق، أختاري البنطال بالألوان الزاهية أو الفاقعة أو حتي متعددة الألوان.

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بنطال بطباعة الحيوانات

جربي ارتداء شيء جديد وأختاري ال Animal Print بأشكال مختلفة، ننصح أتباع الاتجاهات الأكثر أنتشاراً في صيف 2019 وهي طباعة الفهد و التمساح أو الثعبان.

بنطال واسع

إذا كنتِ تحبين الملابس الواسعة والفضفاضة، جربي استايل البنطال الواسع الفضفاض، فليكن واسع جداً.

بنطال علاء الدين

هذا النوع لم ينتهى إطلاقاً، فهو بسيط ويأتي دائماً بخامات لينة وخفيفة مناسبة للصيف غير انه سيكون رائعاً مع الأحذية ذات الكعب العالي.

بنطال البهلوانات

لا تقولين إنك ستبدين بشكل غير جيد عند أرتدائك لهذا النوع من البناطيل، فهو سيكون رائع ومميز خصوصاً في المناسبات الصيفية الخاصة.

بنطال رياضي بسيط

بالطبع لا ننسي أصحاب الذوق الرياضي والعملي، فيمكنك أختيار ألوان صيفية مع حذائك الرياضي المفضل، او حتى كعب عالي.



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