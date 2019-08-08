تقوية الأظافر وتبييضها بأسبوعين.. أطعمة وخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تلجأ النساء إلى حيلٍ كثيرة لـ تقوية الأظافر وتبييضها خاصة في الصيف نظراً لما تعانيه من ضعف وتكسّرٍ نتيجة عوامل عدّة، إنّ تقوية الأظافر وتبييضها هو هدف وغاية جمالية تصبو إليها الفتيات، وهنّ يسعين لأجل تحقيقها بشتى الأساليب والطرق.

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لذا، نقدّم لكِ سيدّتي خلطات طبيعية ووصفات منزليّة تحقق هدفكِ بـ تقوية الأظافر وتبييضها، طبقيها بحذافيرها وستحصلين على نتيجة مضمونة خلال أسبوعين، كما نعرض عليكِ أبرز الأطعمة التي تؤمّن القوّة والصحّة لأظافركِ.

أقوى الخلطات الطبيعية لتطويل الأظافر



معجون الأسنان والليمون لـ تقوية الأظافر وتبييضها

تقوية الأظافر وتبييضها



تساعد هذه الوصفة على تبييض الأظافر والتخلّص من اصفرارها والتصبغات الداكنة المتراكمة عليها، اخلطي ملعقةً صغيرةً من معجون الأسنان مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، افركي الأظافر باستخدام فرشاة أسنان مدّة ثلاث دقائق مع مراعاة عدم ملامسة الجلد المحيط بالأظافر، اغسلي يديكِ بالماء الفاتر، كرّري الوصفة يوميّاً للحصول على أظافر ناصعة البياض ولامعة.

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خلطة الفازلين والعسل والليمون لـ تقوية الأظافر وتبييضها

تقوية الأظافر وتبييضها



انقعي أظافرك في خليط مكون من ملعقة من الفازلين مع ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون.

ضعي أظافرك في الخليط لمدة ربع ساعة، واكتشفي الفارق الذي سترضيك نتيجته، كرّري الوصفة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

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تقوية الأظافر وتبييضها بأفضل الخلطات الطبيعية



البيض والخلّ لـ تقوية الأظافر وتبييضها

تقوية الأظافر وتبييضها



امزجي ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق صغيرة من خلّ التفاح وصفار بيضة مزجاً جيداً، ضعي المزيج في زجاجة نظيفة، ادهني الأظافر والأنسجة المُحيطة بها بقطعة قطن يومياً وبانتظام للحصول على أظافر طويلة ونظيفة وبيضاء.



أفضل خلطات طبيعية لتقوية الأظافر



خمسة أطعمة تساعد على تقوية الأظافر

تقوية الأظافر وتبييضها

البقوليات والأوراق الخضراء: ينصح بالإكثار من تناول البقوليات والأوراق الخضراء الداكنة والغنية بفيتامين ب ١٢ أو حمض الفوليك مثل السبانخ والجرجير .

البيض: أكثري من تناول البيض المسلوق والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتينات مثل الدواجن والمكسرات واللحم الأحمر.

زيت بذور الكتان: ضاعفي من نسبة الأحماض الدهنية الطبيعية في طعامك حيث أنها تحافظ على البشرة من الجفاف وتعالج هشاشة الأظافر. ستجدين هذه الأحماض في زيت بذور الكتان أو زيت السمك والمكسرات.

الطماطم: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الطماطم والفلفل الأخضر والبرتقال يعزز من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد وهو عنصر مهم للحفاظ على جمال وصحة الأظافر

السلمون: احرصي على تناول الأطعمة الغنية بدهون الأوميجا ٣، فتناولي السمك مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد ومن الأنواع الأفضل لصحة الجسم سمك التونة والسلمون والماكريل.

خلطات تبييض للتخلص من اصفرار الأظافر