كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً - منذ أن أضحت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، بعد زواجها بالأمير ويليام، وهي تبهرنا خلال مناسباتها اليومية بإطلالاتها الساحرة التي تليق بها وبمقامها كملكة مستقبلية لعرش بريطانيا، مستكملةً إياها بأفخر المجوهرات وأكثرها بريقاً وأيقونة.

وتعتبر المجوهرات بدايةً من التيجان، مروراً بالأقراط والقلادات، ووصولاً إلى الأساور والخواتم المرصّعة بأثمن الأحجار وحبات الألماس من القطع الأساسية التي توليها الدوقة كيت ميدلتون أهمية كبرى عند اختيارها لها، وتنسيقها مع أزيائها لشتى المناسبات.

كيت ميدلتون ترتدي خاتم من السيترين الأصفر





شاركينا في هذه الجولة المميزة، والتي حضرتها لكِ «الخليج 365»؛ لكي نتعرّف معاً على أبرز وأجمل المجوهرات الفاخرة التي تزيّنت بها كيت ميدلتون منذ أن أصبحت دوقة كامبريدج، وحتى اليوم في مختلف مناسباتها وجولاتها.





■ أجمل مجوهرات كيت ميدلتون في المناسبات الفاخرة





تعدّ الأقراط والمجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة الملوّنة من أبرز المجوهرات التي تعشقها كيت ميدلتون، حيث تحرص على ارتدائها في كل مناسبة، عاملةً على تنسيقها مع ألوان وتصاميم أزيائها المصممة من أرقى الدور العالمية.

كيت ميدلتون ترتدي قطعة مجوهراتها الأقرب إلى قلبها وهي تاج Halo Tiara





- يعد تاج The Halo Tiara من دار كارتييه Cartier قطعة المجوهرات الأكثر شهرة التي ظهرت بها كيت ميدلتون، كما يعتبر الأقرب إلى قلبها، حيث وضعته يوم زفافها عام 2011. قد تم تصميم هذا التاج عام 1936، بعدما طلبه الملك جورج لإهدائه إلى زوجته الملكة إليزابيث الأم، التي أهدته بدورها إلى ابنتها الملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الثامن عشر.. وقد أعارته الملكة إلى كيت ميدلتون لوضعه يوم زفافها.

كيت ميدلتون بأقراط من دار Asprey



- وخلال رحلتها الأخيرة إلى قبرص، تألّقت كيت ميدلتون بزوج من الأقراط الذهبية المرصعة بالألماس الأبيض من تصميم دار Asprey، منسّقةً إياها مع إطلالة كاجوال أنيقة عبارة عن بليزر باللون الزيتي وبنطلون أسود.

كيت ميدلتون متألّقة بطقم من الماس والزمرد



- وخلال حفل جوائز بافتا، تزيّنت دوقة كامبريدج بطقم من المجوهرات الملكي المرصّع بالألماس والزمرد الأخضر الذي يليق بلون عينيها؛ محاكيةً بذلك سحر وفخامة الإطلالة.

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كيت ميدلتون ترتدي أقراط فاخرة من الذهب والسواروفسكي أثناء رحلتها الملكية إلى كندا



- وأثناء تواجدها لجولتها الملكية في كندا، رصدنا كيت ميدلتون متألّقة بأقراط مصممة من الذهب الأصفر والسواروفسكي من دار مجوهرات Soru Jewellery.

دوقة كامبريدج منسقةً أٌقراط بشكل ثريا متدلية من الماس خلال حفل غالا في إيست آنغليا



- وخلال حفل غالا، أخذ من إيست آنغليا East Anglia مقراً له، ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة لافتة، منسّقةً فستاناً ناعماً من تصميم جيني باخام Jenny Packham مع زوج من الأقراط الناعمة المتدلية بشكل ثريا مرصّعة بالألماس.

كيت ميديلتون منسقة أقراط من الكوبالت الأزرق مع فستان باللون الأزرق الملكي في الهند



- أما في أثناء وجودها في الهند لحضور حفل غالا، تألّقت كيت ميدلتون بزوج من الأقراط الكبيرة المتدلية والمرصعة بأحجار الكوبالت الزرقاء اللافتة، منسقةً إياها مع فستان أنيق بنفس اللون.

أقراط فاخرة متدلية مرصّعة بالألماس والأحجار الكريمة هدية الأمير ويليام لزوجته



- ولن ننسى التذكير أخيراً بأقراط كيت ميدلتون الفاتنة والساحرة، التي تألقت بها في حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين، حين رصدتها كاميرات الباباراتزي في السيارة بجانب زوجها الأمير ويليام، وهي تتألق بفستان بكتف واحدة مع أقراط متدلية فاخرة من الألماس، والتي كانت هديتها من الأمير ويليام في عيد زواجهما.