عبايات عيد الأضحى على طريقة الفاشينيستا بأكمام مطرزة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً - لطالما لفتتنا العبايات مع الأكمام المطرزة بشكل كبير، والتي تعتبر إحدى الطرق التي يلعب عليها مصممو أزياء العبايات لتصاميم أنيقة وغاية في الفخامة، وتباعا اعتمدت الكثير من محبّات الموضة على هذه الموديلات من العبايات. وبمناسبة هامة مثل عيد الأضحى المبارك وعلى مشارف استقباله، لم لا تختارين عبايات مع أكمام مطرزة لإطلالة مميزة هذا العيد؟
وقد اخترنا لك مجموعة من عبايات عيد الأضحى على طريقة الفاشينيستا، لتستوحي الإطلالة التي تناسبك.
حنين الصيفي بالعباية مع الأكمام المطرزة بالشراشيب
عادة تعتمد مدونة الموضة حنين الصيفي على العبايات البسيطة والناعمة، وبتفصيلة بسيطة مثل التطريزات بنهاية الأكمام تمنحها لمسة فخمة، كهذه العبايه باللون النود الأبيض الثلجي مع الشراشيب المتدلية والمطرزة بالخرز الأبيض، مع الملاليم على أطراف الأكمام، مناسبة لنهار عيد الأضحى.
تطريزات الشراشيب على العباية من دانا الطويرش
يمكنك اختيار هذا التصميم البسيط من الستان المخملي الناعم من دانا الطويرش، ولكن لمسة الشراشيب على العباية منحتها لمسة أكثر ترفا، هذا التصميم مناسب أكثر كعباية استقبال بالعيد، نسقي معها أحذية الميول مع الكعب الصغير جدا، وحجاب نود سومون متدرج من لون العباية.
دلال النقبندي بتطريزات فروع الأشجار الذهبية
أما دلال النقبندي، فقد اختارت التطريزات الذهبية من فروع الأشجار على العباية الفستان، تناسبك لسهراتك مع الصديقات، نسقت معها كعبا فضيا بدت غاية في الجاذبية، لتبدو أطول وأكثر رشاقة، ويمكنك أيضا ارتداء شنطة صغيرة الحجم باللون النود الأبيض مع لمسة ميتالك، لتتناغم أكثر مع التطريزات.
فطامي بوحمد مع تطريزات الملاليم المخزقة
اختارت المدونة الخليجية فطامي بو حمد العباية مع تطريزات الملاليم ليس فقط على الأكمام، بل على جانب العباية ككل، مع تصميم العباية الفراشة الواسع، المميز بها أنها تناسب كل أجسام الصبايا، مع تصميمها الواسع، اعتمديها بالزيارات العائلية بالعيد، مع كعب عال ذهبي أو أبيض وحجاب أبيض، لإطلالة محايدة.
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