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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً - الفساتين القصيرة من التصميمات التي تناسب الكثير من الصبايا، وربما يفسر ذلك، وجود هذا الموديل بخزانة الكثير منهنّ لمختلف المناسبات، ولا نستبعد منها حفل الخطوبة، الذي يمكنها اختيار الفساتين القصيرة لاطلالة مميزة وأنيقة، بخاصة وأنّ تصميم هذه الفساتين يناسب كثيرًا من الصبايا طويلات وقصيرات القامة، ويُبرز جمال الصبيّة ورشاقتها، لهذا إليكِ مجموعة فساتين خطوبة قصيرة للعروس موضة 2019، اخترناها لكِ من أسبوع الموضة الباريسي لمجموعة هوت كوتور هذا العام.
موديلات فساتين خطوبة كشكش 2020
فساتين خطوبة مع الريش
مازالت موضة الريش مهيمنة على عالم الموضة، يمكنكِ اختيارها مع هذا الفستان الأحمر من مجموعة زهير مراد، لإطلالة أنيقة تعبّر عن قوة المرأة وجرأتها، مع التطريزات اللامعة على الفستان، نسقي معها الأحذية الميتالك، واعتمدي تسريحة الشعر المرفوعة.
فساتين خطوبة مزينة بالورود
إذا كنتِ تحبين الإطلالات المستوحاة من الطبيعة، فإليكِ هذا الفستان من تصميم Rahul Mishra، مع ألوان الورود المخملية والأرجوانية، لإطلالة ناعمة تناسب صاحبة الذوق الرقيق والبسيط.
فساتين خطوبة بليسيه
يمكنكِ اعتماد هذا الفستان الأحمر الخشخاش بخامة البليسه، يُبرز رشاقتكِ، ومناسب أيضًا للفتيات الكيرفي، نسقي معه حذاءً برباط الكاحل، كما أنّ هذا اللون دارج بشكل كبير هذا الموسم أيضًا.
فساتين خطوبة منفوشة
لفتنا هذا الفستان القصير جدًّا من مجموعة Steven Khalil ستيفن خليل لهذا الموسم، سيكون جريئًا وقويًّا يُبرز جمال ساقيكِ، ولكننا ننصح به الصبايا النحيفات، نسقيه مع كعب عالٍ نود، لإطلالة غاية في الأناقة، واكسسوارات شعر تتماشى مع الفستان.
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موديلات فساتين خطوبة أوف شولدر 2020
فساتين خطوبة برقبة مرتفعة 2020
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