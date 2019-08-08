كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً - لعاشقات الإطلالة الملكية، تعتبر خواتم الذهب المرصعة بحجر الياقوت الأزرق، سواء كانت مصممة من الذهب الأصفر أو الأبيض أو الوردي، الخيار الأمثل والأكثر فخامة، بالأخص في موسم الصيف. فالياقوت الأزرق يضفي لمسة من الحيوية المغلفة بالملكية على أي قطعة مجوهرات.

وتعد خواتم الياقوت الأزرق من أجمل القطع التي تحبها كثيرات من النساء، فالياقوت هو حجر الأميرات والملكات لسنوات طويلة، مثل خاتم الأميرة ديانا، الذي ورثته عنها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

خاتم الياقوت الأزرق الذي ورثته كيت ميديلتون عن الأميرة ديانا



من هنا، سوف نضع اليوم بين يديكِ مجموعة غنية من أروع تصاميم خواتم الذهب المرصعة بالياقوت الأزرق والأحجار الثمينة، والتي طرحتها أهم دور المجوهرات العالمية في أحدث مجموعاتها لصيف 2019؛ لكي تختاري منها التصاميم الأقرب إلى قلبك وأسلوبك.



■ خواتم ذهب مرصعة بالياقوت الأزرق لعاشقات الإطلالة الملكية

خاتم الليدي ديانا المرصع بالياقوت الأزرق والذي أورثته للدوقة كيت ميدلتون



• خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار غراف Graff

خاتم ذهب أبيض مرصع بالياقوت الأزرق والألماس من دار غراف Graff



اخترنا لعاشقة الإطلالة الملكية من دار غراف Graff العريقة، خاتماً من الذهب الأبيض مرصّعاً بحجر الياقوت الأزرق Burmese الفاخر البيضاوي الشكل، وحبات من الألماس بشكل دمعة.

نسّقيه مع أقراط من المجموعة ذاتها؛ لإطلالة مميزة بالياقوت الأزرق خلال سهرات صيف 2019.





• خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار ديفيد يورمان David Yurman

خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار ديفيد يورمان David Yurman



تألقي بأناقة دائمة إلى الأبد، وتناسب كل الأوقات مع خاتم Venetian Quatrefoil® من ديفيد يورمان David Yurman. تم تصميم هذا الخاتم من الذهب الأصفر عيار 18‏، بحلقة مجدولة مرصعة بحجر من الياقوت الأزرق، محاطة بألماسات براقة، وبتصميم مستوحى من النقوش الفريدة في المباني الحجرية بمدينة البندقية.

ننصحكِ بارتدائه وحده أو مع قطع أخرى متناسقة لإطلالة متفردة فاخرة.

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• خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار فرنييه Vhernier

خاتم Blue Velvet من علامة فرنييه Vhernier



من مجموعة Blue Velvet الجديدة لدار فرنييه Vhernier، انتقينا لكِ خاتماً مصمماً من التيتانيوم المستخدم بأسلوب مبتكر، وهو مرصّع بأحجار ثمينة من الألماس والياقوت الأزرق.





• خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار سليم مزنر Selim Mouzannar

-خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار سليم مزنر Selim Mouzannar

من الذهب الوردي، اخترنا هذا الخاتم المميز بتصميمه بشكل 3 وردات ذات أحجام مختلفة؛ لإطلالة مفعمة بالأنوثة. تم ترصيعه بحبات الألماس الفاخرة، وبثلاث حبات من الياقوت الأزرق.





• خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار سوزان كالان Suzanne Kalan

-خاتم ذهب مرصع بالياقوت الأزرق من دار سوزان كالان Suzanna Kalan



للمرأة العصرية، اخترنا من علامة سوزان كالان Suzanne Kalan خاتماً مميزاً بتصميمه من الذهب الأبيض وحبات الياقوت الأزرق مستطيلة الشكل، التي ترصعه بغير انتظام.