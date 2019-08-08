كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 01:37 مساءً -

يمكن للإكسسوارات أن تزيد من جمال ورونق الإطلالة؛ إذا ما تم تنسيقها بالشكل الصحيح، أو يمكن أن تقضي عليها إذا كانت خيارات خاطئة. ومن أجمل صيحات الإكسسوارات التي لاحظ رواجها لموسم صيف 2019 هي البروش. يعد البروش من أروع قطع الإكسسوارات التي تضفي لمسة من الأنوثة على أي إطلالة سواء كانت بالفستان أو بالطقم أو حتى قميص وبنطلون جينز.

بروش الدبوس المرصّع باللؤلؤ لصيف 2019



وقد رصدنا البروش كواحدة من أجمل صيحات الإكسسوارات على منصات عروض أرقى العلامات التجارية ودور الأزياء لصيف 2019. مصممة من ألوان وخامات ومواد جمّة ومتنوّعة لترضي مختلف الأذواق.

تابعي معنا اليوم فيما يلي أجمل تصاميم البروش وأكثرها أنوثة وعصرية لتتعرفي أكثر على صيحات إكسسوارات صيف 2019 الأساسية وتعتمديها لتكوني مواكبة لأحدث اتجاهات الموضة.

البروش... أجمل صيحات إكسسوارات صيف 2019

صيحات البروش لهذا الموسم



إكسسوارات البروش من فاليري Valerie لصيف 2019

اكسسوارات البروش من فاليري Valerie لصيف 2019



اخترنا من فاليري Valerie بروش Sacred Heart الذي يعدّ مثالاً على استمرارية العلامة في تقديم قطع فريدة وأنيقة. تم صنعه يدوياً من العقيق اليماني الأسود المحاط بنحاس بارز الملمس مطلٍ بذهب غير لامع ويتزيّن بحبات متدلية من اللؤلؤ.

يمكنك ارتداؤه مع جاكيت أو بلوزة رسمية للعمل لإضفاء لمسة متألقة على طلالتك.

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إكسسوارات البروش من روزانتيكا Rosantica لصيف 2019

اكسسوارات البروش من روزانتيكا Rosantica لصيف 2019



يمكن للإكسسوارات أن تضفي المزيد من التألق على أي إطلالة، وهذا البروش ذهبي اللون المصمم من قِبل ميشيلا بانيرو من علامة روزانتيكا Rosantica تحت اسم Cristallo هو مثال أنيق على ذلك. تدمج القطعة بين الفخامة الأوروبية والأناقة المعروفة لمدينة نيويورك ذلك لتحصلي على هذا التصميم المرصع بكريستالات براقة مستطيلة الشكل وحبات من اللؤلؤ.

يمكنك تعليق البروش على قميص أبيض أو على ياقة Trench coat هذا الصيف لمظهر عصري وراقٍ.

إكسسوارات البروش من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta لصيف 2019

اكسسوارات البروش من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta لصيف 2019



يعكس بروش Pavé Point المستوحى من تصميمات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، الطابع المميز لعلامة أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta في أحدث تشكيلة من إكسسوارات. يأتي البروش مرصعاً بكريستال سواروفسكي البراق مما يجعل منه قطعة فنية فاخرة.

احصلي على الإطلالة المتألقة المميزة بارتداء هذا البروش مع جاكيت رسمي أو فستان صيفي رقيق.

إكسسوارات البروش من سان لوران Saint Laurent لصيف 2019

اكسسوارات البروش من سان لوران Saint Laurent لصيف 2019



من دار سان لوران Saint Laurent اخترنا لك بروش أوبيوم Opyum بشعار ونقش جلد التمساح باللون الأسود وبإضاءة ذهبية باستخدام النحاس، وهو يتميز بشعار محفور لاسم العلامة.