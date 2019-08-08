أمريكية تنجو من الموت بأعجوبة.. أصيبت بنوبة صرع وفقدت القدرة على القيادة

حادث مروع تعرضت له مراهقة أمريكية تدعى لاسي جونسون، صاحبة الـ17 عامًا، وتقطن في مدينة هيوستن بولاية تكساس، كاد أن يفقدها حياتها، حينما كانت بصحبة صديقتها المقربة ووالدتها، وفقدت السيطرة على القيادة بعد تعرضها للإصابة بنوبة صرع أفقدتها توازنها.

هرع فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، ونقلوا المصابين للمستشفى لتلقى العلاج والاطمئنان على صحتهن، واكتشف الأطباء حدوث إصابات بالغة للمراهقة، فتحطم عمودها الفقري بالإضافة لإصابات في الجمجمة، والتي أفقدتها المشي، إلى جانب إصابتها بحوالي 4 كسور وتهشم جزء كبير من إحدى رئتيها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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لم تعد "جونسون" قادرة على المشي كما كان الأمر من قبل، فأصيبت بالشلل في الجانب الأيسر من جسدها، بالإضافة لعدم قدرتها على التحدث مع أحد من عائلتها أو أصدقائها، وأكد الأطباء استحالة بقاءها على الحياة نتيجة لتلك الإصابات التي تعاني منها.

كان للعناية الإلهية ومشيئة القدر رأي آخر، فنجت "لاسي" من الموت بأعجوبة واستعادت قدرتها على التحدث والمشي مرةٍ أخرى مثلما كانت من قبل، لتعلن تخطيها وتجاوزها المحنة، بعد عدة أشهر قضتها في المستشفى لتلقى العلاج، ولاستعادة كامل صحتها، وهو ما قد اعتبره الأطباء معجزة.